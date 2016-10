Blümel/Juraczka: Herzliche Gratulation an Fritz Aichinger zum Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

Hohe Auszeichnung ist Ausdruck der über 40 Jahre währenden Tätigkeit von Fritz Aichinger in der wirtschaftlichen Interessensvertretung und in der Wiener Kommunalpolitik

Wien (OTS) - "Es erfüllt uns mit großem Stolz, dass Fritz Aichinger heute mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet worden ist. Diese hohe Auszeichnung ist Ausdruck der über 40 Jahre währenden Tätigkeit von Fritz Aichinger in der wirtschaftlichen Interessensvertretung und in der Wiener Kommunalpolitik", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel und Klubobmann Manfred Juraczka.

Als Unternehmer und als Vertreter der Wiener Wirtschaftskammer hat sich Fritz Aichinger stets mit großem Engagement für die Anliegen der Wiener Wirtschaft und vor allem des Handels eingesetzt und hatte dabei auch stets die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Fokus. Als überzeugter „Sozialpartner“ war und ist ihm die Verbindung der Sichtweisen beider Seiten ein höchstes Anliegen.

Am Höhepunkt seines Wirkens im Rahmen der wirtschaftlichen Interessensvertretung bekleidete er die Funktionen des Leiters des Sozialpolitischen Ausschusses der Bundessparte Handel, des Chefverhandlers bei den Kollektivvertragsverhandlungen der Handelsangestellten und -arbeiter sowie des Obmanns der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich.

Nicht zuletzt aufgrund seines sozialpartnerschaftlichen Wirkens und seiner Erfahrung als Unternehmer zog Fritz Aichinger 2001 als Abgeordneter in den Wiener Landtag und Gemeinderat ein, wo er seit jeher seine Kenntnis vor allem in der Wirtschafts- und Finanzpolitik einbringt. Von 2011 bis 2015 bekleidete er die Funktion des Klubobmanns der ÖVP Wien. Seit 2015 ist Fritz Aichinger Kultur-, Sport- und Wirtschaftssprecher des ÖVP Wien Rathausklubs. Von 2007 bis 2016 war Aichinger Bezirksparteiobmann der ÖVP Neubau.

"Im Namen der ÖVP Wien und des ÖVP Rathausklubs gratulieren wir Fritz Aichinger aufs Allerherzlichste zu dieser großen Auszeichnung", so Blümel und Juraczka abschließend.

