Wiener Park wird nach dem Lyriker Ilija Jovanović benannt

Feier zur Benennung am 22. Oktober 2016

Wien (OTS) - Der Park am Wildgansplatz wird nach dem Lyriker Ilija Jovanović benannt. Ilija Jovanović war einer der Gründer des Vereins Romano Centro, der seinen Sitz direkt am Park hat und sich seit 25 Jahren für Roma einsetzt. Romano Centro hat die Benennung angeregt, um seinen langjährigen Obmann zu ehren und um die Leistungen von Roma und Romnja in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Bezirk und Stadt haben die Benennung befürwortet und am Samstag, 22. Oktober 2016 ist es endlich so weit: Die Namens-Tafel wird feierlich enthüllt.

Ilija Jovanović (1950-2010)

Ilija Jovanović, wurde 1950 in einer Romasiedlung in Rumska (Serbien) geboren. Trotz der schwierigen Lebensbedingungen gelang es dem Vater, Ilija schon früh für Literatur zu begeistern. 1970 kam Ilija Jovanović nach Österreich, er fasste in Wien Fuß, und begann neben seiner Arbeit im AKH zu schreiben, zunächst in Serbisch, später in Deutsch und in seiner Muttersprache Romanes. Er engagierte sich in mehreren zivilgesellschaftlichen Organisationen, vor allem im Romano Centro, das er 1991 gemeinsam mit anderen begründete und dessen Obmann er viele Jahre war. Die Lernhilfe für Roma, die der Verein seit über 20 Jahren durchführt und die hunderten von Kindern zu schulischem Erfolg verholfen hat, geht auf seine Initiative zurück.

Ilija Jovanović hat seine Gedichte in drei eigenen Lyrikbänden und zahlreichen Anthologien veröffentlicht. Er erhielt mehrere Auszeichnungen, u.a. den Theodor-Körner-Preis 1999 und den Exil-Lyrik-Preis 2010. Im Jahr 2008 wurde ihm das Bundes-Ehrenzeichen für Verdienste um den interkulturellen Dialog verliehen. Eine besondere Auszeichnung für ihn war, dass die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek das Nachwort zu seinem letzten Buch verfasst hat.

Lyrikbände von Ilija Jovanović: Budžo/Bündel, 2000, Eye Literaturverlag; Vom Wegrand/Dromese rigatar, 2006, Drava Verlag und Mein Nest in deinem Haar/Moro kujbo ande ćire bal, 2010, Drava Verlag.

Roma-Orte in Wien

Roma und Sinti sind seit langem Teil der Wiener Bevölkerung und der Geschichte der Stadt. Aber nur sehr wenige Wiener Straßen und Plätze sind nach Roma/Romnja oder Sinti/Sintize benannt: Der Baranka-Park (Favoriten, benannt 2003), der Ceija Stojka-Platz (Neubau, benannt 2014), der Sinti- und der Lovaraweg sowie der Romaplatz (am Bruckhaufen in Floridsdorf, benannt 2001).

Feier zur Benennung

Die Enthüllung der Tafel wird im Rahmen einer Feier am 22. Oktober 2016 um 14 Uhr von der Vereinsvorsitzenden, Frau Rabie Perić und dem stellvertretenden Bezirksvorsteher, Herrn DI Rudolf Zabrana vorgenommen. Thomas Busch (Drava Verlag) wird über Ilija Jovanović‘ Werk sprechen. Cecilé Cordon und Simonida Selimović lesen aus seinen Gedichten und der Chor Ivana Ferencova singt das von Ilija Jovanović verfasste und von Ferry Janoska vertonte Wiegenlied / Kunaći đili. Weitere Programmpunkte sind Musik von Ruzsa Lakatos und die Präsentation eines künstlerischen Gestaltungsvorschlages für den Park durch Robert Gabris.

www.romano-centro.org www.wien.gv.at/wiki/index.php?title=Ilija-Jovanovic-Park www.wien.gv.at/wiki/index.php?title=Ilija_Jovanovi%C4%87

Feier zur Benennung des Ilija-Jovanovic-Park



Programm:



14:00 Uhr: Begrüßung Obfrau Rabie Perić

Zum Werk Ilija Jovanović‘: Thomas Busch (Drava Verlag)

Wiegenlied: Chor Ivana Ferencova

Grußworte: Stv. Bezirksvorsteher Rudolf Zabrana, Chor Ivana

Ferencova

14:30 Uhr: Enthüllung der Tafel durch Rabie Perić und Rudolf

Zabrana, Chor Ivana Ferencova

14:45 Uhr: Lesung aus Gedichten Ilija Jovanović (Cecilé Cordon und

Simonida Jovanović)

15:15 Uhr: Musik von Ruzsa Lakatos mit Mischa Nikolic

15:45 Uhr: Präsentation der Vorschläge zur Gestaltung des Parks

16:00 Uhr: Wein und Brot

17:00 Uhr: Ende



Datum: 22.10.2016, 14:00 - 17:00 Uhr



Ort:

Ilija-Jovanovic-Park

Wildgansplatz / Hofmannsthalgasse 2, 1030 Wien



