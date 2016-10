Blümel: Rot-Grün muss dringend notwendige Reformen in der Verwaltung endlich umsetzen

Heiße Eisen wie Frühpensionen sind endlich anzugehen – Steuerzahler darf durch Untätigkeit von Rot-Grün nicht länger zur Kasse gebeten werden

Wien (OTS) - „Die heutigen Ansagen der rot-grünen Stadtregierung zur Verwaltungsreform, die vor einem halben Jahr groß angekündigt wurde, muten zwar auf den ersten Blick positiv an. Es ist aber zu befürchten, dass man wieder einmal auf dem halben Wege stehen bleibt und letztendlich am Schluss lediglich ein Reförmchen zustande bringt“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel zur aktuellen Berichterstattung der APA und weiter: „Es ist unabdingbar, dass die heißen Eisen im Personal- und Pensionsbereich endlich angegangen werden. Dazu zählt vor allem die Abschaffung des Systems der Wiener Frühpension, das pro Jahr 200 Millionen Euro verschlingt und zum Schaden der Wiener Steuerzahler ist. Das große Bekenntnis hier endlich was zu ändern und tiefgreifende Änderungen herbeizuführen, ist leider weit und breit nicht zu finden.“

Bereits seit Jahrzehnten fordert die ÖVP Wien eine umfassende, nachhaltige und gründliche Verwaltungsreform, damit die überbordende Bürokratie in dieser Stadt endlich abgebaut wird und die seit Ewigkeiten brach liegenden Konsolidierungspotentiale endlich ausgeschöpft werden. Auch der Rechnungshof ortet Jahr für Jahr enorme Summen an Einsparungspotenzialen und zeigt Wege für Strukturreformen auf, die jedoch von der Wiener Stadtregierung ignoriert werden. Laut einer Studie der EcoAustria liegt das jährliche Einsparungspotenzial bei rund 1,1 Milliarden Euro, ohne dass Leistungen zurückgefahren werden müssen.

„Es braucht Reformen, die ihren Namen auch verdienen. Rot-Grün ist angehalten diese endlich auch in die Tat umsetzen und die großen Brocken und Problemfelder in die Wiener Verwaltung, die seit Jahren ignoriert werden, endlich zu lösen. Im Sinne der Wienerinnen und Wiener“, so Blümel abschließend.

