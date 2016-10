FPÖ-Bildungssprecher Rosenkranz: SPÖVP-Harmonie im Bildungsbereich nur solange nichts konkret wird

Wien (OTS) - Bei dem heute seitens des Bildungsministeriums lancierten Papier handle es sich nur um einen Ministerratsvortrag, so FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Dr. Walter Rosenkranz: „Darin geht es um eine Teilpunktation der Punktation vom November 2015 und somit um eine bloße Ansammlung von altbekannten Floskeln und Allgemeinplätzen. Nicht einmal ein Zeitplan für die Gesetzeswerdung ist ansatzweise erkennbar. Die Jahreszahl 2025 für den ‚Umbau‘ des österreichischen Schulwesens beinhaltet immerhin mindestens zwei Nationalratswahl-Termine. Echte Lösungskompetenz im Herbst 2016 schaut anders aus.“ Derzeit gelte es noch den konkreten Gesetzesentwurf und dessen Begutachtung abzuwarten. „Ich bin überzeugt, dass, wenn es ans Eingemachte geht – also um klare Gesetzesformulierungen -, die Harmonie zwischen SPÖ und ÖVP schnell wieder vorbei ist“, so Rosenkranz.

