Brau Union Österreich erhöht die Bierpreise ab Dezember im Durchschnitt um rund 2 Prozent

Linz (OTS) - Erhöhte Nachfrage bei Rohstoffen, insbesondere bei Hopfen und Malz, sowie gestiegene Personalkosten und Investitionen in Produktvielfalt und Nachhaltigkeit führen auch in der Brau Union Österreich zu Kostensteigerungen. Diese können innerhalb des Unternehmens durch Effizienzsteigerungen nur teilweise aufgefangen werden. Die Bierpreise für unsere Kunden werden deshalb ab 1. Dezember 2016 im Durchschnitt um rund 2 Prozent angepasst.

„Unser erklärtes Ziel ist es, auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten mit unseren Partnern in Gastronomie und Lebensmittelhandel den Konsumenten beste österreichische Qualität zu fairen Preisen anbieten zu können. Gemeinsam wollen wir auch in Zukunft nachhaltig die österreichische Bierkultur und die Vielfalt der heimischen Biere fördern“, betont Brau Union Generaldirektor Markus Liebl.

