Zuerst die Qualität, dann die Reputation - 2. VÖTB Forum am 12. Oktober 2016 in Salzburg

Die Bauwirtschaft ist eine der Schlüsselbranchen Österreichs. Weit abgeschlagen ist sie dagegen bei Image und Reputation. Warum das so ist, diskutierten Gewerbe, Handel und Industrie.

Wien (OTS) - Der VÖTB ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Stuckateur- und Trockenausbauunternehmen. Mit seinen rund 80 Mitgliedern setzt er sich für hohe Qualitätsstandards, umfassende Aus- und Weiterbildung, das Bestbieterprinzip und Fairness am Bau ein. „Auch wenn der Trockenbau immer noch als Baunebengewerbe geführt wird, hat er sich in den letzten 10 Jahren zu einem zentralen Gewerk im Hochbau entwickelt“, unterstreicht Verbandspräsident Ing. Gregor Todt die Bedeutung der Branche. „Trockenbau ist maßgeblich beteiligt an Brandschutz und Schallschutz, an der Akustik und – für alle sichtbar – an der architektonisch ansprechenden Gestaltung von Decken und Wänden in Gebäuden.“

Womit die österreichischen Trockenbau-Unternehmen kämpfen, ist ein seit Jahren sinkendes Preisniveau, damit verknüpft das viel kritisierte Sub-Sub-Unternehmertum mit mangelnder Ausbildung vieler Ausführender. Die zahlreichen Qualitätsmängel in der Ausführung beeinträchtigen die Reputation einer ganzen Branche. Todt: „Wir müssen wieder zu angemessenen Preisen im Trockenbau finden, damit Unternehmen auch wieder in Aus- und Weiterbildung, qualifiziertes Fachpersonal und detailgenaue Ausführung investieren können. Dazu müssen sich Auftraggeber und Auftragnehmer an einen Tisch setzen und faire Bedingungen für alle herstellen.“

Link zur Langfassung: http://tinyurl.com/jagzc6a

Über den VÖTB

Der VÖTB ist die freiwillige Interessenvertretung qualitätsorientierter Stuckateur- und Trockenausbauunternehmen in Österreich und vertritt rund 80 Mitglieder. Ziele sind die Leistungsfähigkeit der Branche klar darzustellen, die laufende Aus-und Weiterbildung in den Mitgliedsbetrieben zu unterstützen und als Drehscheibe zu branchenverwandten Institutionen, Verbänden und Behörden im In- und Ausland zu fungieren. Der Anteil des Trockenbaus am gesamten Hochbauvolumen Österreichs wird auf 2,5 Mrd. Euro (von gesamt 33,5 Mrd. Euro) geschätzt.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/8247

Rückfragen & Kontakt:

VÖTB Pressestelle c/o senft & partner

Susanne Senft

Tel.: 01/219 85 42

s.senft @ senft-partner.at