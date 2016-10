Volkshilfe: Abschlusskonferenz des EZA Rahmenprogramms SEED in Albanien

Gewonnene Erkenntnisse sollen in die nächste Projektphase einfließen

Shkodra (Albanien) (OTS) - In den Ländern des Westbalkans leiden große Teile der Bevölkerung unter Arbeitslosigkeit und Armut. Besonders Frauen und Jugendliche sind – vor allem in den ländlichen Regionen – betroffen. Um dem entgegenzuwirken startete die Volkshilfe im Jänner 2014 das dreijährige Hilfsprogramm SEED (Support of Educational and Employment Development). Finanziert von Volkshilfe Österreich und ADA (Austrian Development Agency) werden in Kooperation mit lokalen Partnerorganisationen Jugendliche und Frauen durch Ausbildung, Beratung und Trainings beim Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt. Zudem werden EntscheidungsträgerInnen sensibilisiert, um die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern zu verbessern. Nicht zuletzt wird lokalen Partnerorganisationen Fachwissen vermittelt, um bestehende Hilfsangebote zu verbessern und neu aufzubauen.

Anlässlich der heute in einer Textilfabrik in Shkodra (Albanien) stattfindenden Abschlusskonferenz des Programmes sagt Nina Hechenberger, Programm Managerin von SEED: „Ziel der heute stattfindenden Konferenz ist es, die Ergebnisse der letzten drei Jahre zu präsentieren. Andererseits soll den lokalen Partnerorganisationen und StakeholderInnen gezeigt werden, dass sie Teil von einem regionalen Programm sind. Die aus der Konferenz gewonnen Erkenntnisse sollen zudem in die nächste Projektphase einfließen“. Bereits im Frühjahr 2017 soll SEED in die zweite Runde gehen.

Neben den Partnerorganisationen, zahlreichen Stakeholderinnen und Begünstigte nahmen auch hochrangige politische VertreterInnen aus Albanien, Serbien und dem Kosovo an der Konferenz teil. Unter ihnen auch Johann Sattler, österreichischer Botschafter in Albanien: „Die Arbeitslosigkeit am Westbalkan ist zu hoch – vor allem bei Jugendlichen und Frauen. SEED fungiert als Best Practice Beispiel und zeigt die Richtung auf, in welche wir in Zukunft gehen müssen:

Einerseits um die Lebensbedingungen der Albanerinnen und Albaner zu verbessern, andererseits auch, um langfristig negative wirtschaftliche Auswirkungen zu verhindern.“

Auch der Minister für Soziales & Jugend aus Albanien, Blendi Klosi nahm an der Konferenz teil: „Anstrengungen im Bildungsbereich in der gesamten Region sind der Schlüssel für einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt sowie für eine bessere Zukunft für Albanien insgesamt. Erfolgsentscheidend ist die Kooperation zwischen den verschiedenen StakeholderInnen – das hat auch das Projekt SEED gezeigt. Der Veranstaltungsort der heutigen Konferenz ist darüber hinaus Symbol für die Wichtigkeit von Inklusion und Integration.“

Alle Infos zum Projekte:

www.volkshilfe.at/seed

www.facebook.com/seedstep2

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Österreich

Melanie Rami, MA

+43 (0) 676 83 402 228

melanie.rami @ volkshilfe.at

www.volkshilfe.at/presse