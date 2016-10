Obernosterer: Wir stellen Chancengleichheit zwischen Hotels und Buchungsplattformen her

„Premiere“ im Tourismusausschuss

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Premiere“ im Tourismusausschuss: in dessen Sitzung wird heute, Dienstag, erstmals ein Gesetz beschlossen, das nur die Tourismusbranche betrifft. Bisher wurden im Tourismusausschuss vornehmlich Berichte behandelt und Anträge beschlossen. Ein eigenes Gesetz ist „eine erfreuliche Premiere, die uns zeigt, wie sinnvoll, wichtig und notwendig die Arbeit im Ausschuss für die Branche ist“, so ÖVP-Tourismussprecher Abg. Gabriel Obernosterer am Rande der Ausschusssitzung.

Konkret geht es um eine Chancengleichheit von Hotels und Onlineplattformen, die durch das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und das Preisauszeichnungsgesetz hergestellt werden soll, erläuterte Obernosterer:

Bisher konnten Buchungs- und Vergleichsplattformen mittels Bestpreisklauseln den Hotels untersagen, auf anderen Vertriebswegen oder auf der eigenen Homepage günstigere Preise anzubieten, „wodurch die freie Preisbildung beeinträchtigt wurde“, so Obernosterer. Darauf regiert der Tourismusausschuss nun mit einem Verbot dieser Klauseln durch eine Änderung des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb. „Es sollen dadurch Verhaltensweisen verhindert werden, die die wettbewerbliche Betätigungsfreiheit eines Beherbergungsunternehmens nachhaltig beeinträchtigen.“

Im Preisauszeichnungsgesetz wird nun geregelt, dass die Verpflichtung des Hotels entfällt, in den Zimmern den Zimmerpreis auf einem schriftlichen Aushang auszuweisen. „Diese Bestimmung hat sich überholt – früher hat man die Unterkunft vor der Buchung besichtigt. Das ist heute viel seltener der Fall“, argumentiert Obernosterer. (Schluss)

