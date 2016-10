Preiner: Österreichs Waldfläche muss zum Wohle der Bevölkerung und der Umwelt erhalten bleiben

Lebensraum für Tiere und Pflanzen muss auch künftig geschützt werden

Wien (OTS/SK) - Erfreut zeigt sich SPÖ-Landwirtschaftssprecher Erwin Preiner über die Tatsache, dass die vom VP-Landwirtschaftsminister geplanten Änderungen im Forstgesetz nicht kommen. Die Anhebung der Untergrenze für bewilligungspflichtige Rodungen hätte eine Verarmung der Landschaft und einen Verlust von Fauna und Flora zur Folge gehabt. Darüber hinaus hätte es bedeutet, dass Flächen von weniger als 5.000 qm für die Bevölkerung hätten gesperrt werden können. „Erholungssuchende hätte der jeweilige Grundstückseigentümer einfach aussperren können. Die SPÖ setzt sich massiv für den freien Waldzugang ein“, so Preiner am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. So konnten auch dank des breiten Protests von Umweltorganisationen wie zum Beispiel den Naturfreunden diese geplanten Änderungen verhindert werden ****

Das Forstgesetz dient dem Schutz der heimischen Wälder und damit dem Schutz des Lebensraumes für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen. Dieses Ziel dürfe man nicht aus den Augen verlieren, betont Preiner. So wäre es nach dem vorliegenden Entwurf möglich gewesen, Waldboden bis zu einer Fläche 5.000 qm für anderes zu nutzen als für die Forstkultur. „Jeder Waldbesitzer hätte ohne Genehmigung damit seinen Wald roden können, um danach Häuser und Parkplätze zu bauen“, so der SPÖ-Agrarsprecher. Das sei nicht die Vorstellung der SPÖ von ökologischer Nachhaltigkeit. „Wir tragen Verantwortung für künftige Generationen, daher ist die SPÖ klar gegen die missbräuchliche Nutzung unseres Lebensraumes“, so Preiner abschließend. (Schluss) sc/rm

