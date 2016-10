Flüchtlings-Zustrom - Stronach/Steinbichler: Nur lückenlose Registrierung hilft!

Flüchtlingsfragen und Wirtschaft im Mittelpunkt der Gespräche beim Besuch einer parlamentarischen Delegation in Berlin

Wien (OTS) - „Die Zahl der Asylsuchenden ist zwar sinkend, aber gelöst ist das Problem noch lange nicht“, erinnert Team Stronach Wirtschaftssprecher Leo Steinbichler anlässlich des Besuches einer Delegation der bilateralen parlamentarischen Gruppe Österreich-Deutschland in Berlin. Der Zustrom von Flüchtlingen war die letzten Monate ein zentrales Thema, schließlich hatte der durch die Flüchtlinge verursachte Stau an den Binnengrenzen zwischen den beiden Ländern auch Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Tourismus in Österreich.

Obwohl sich die Situation im Vergleich zum Vorjahr gebessert hätte, „haben wir noch immer das Problem, dass jeder nach Deutschland oder Österreich flüchten will“, warnt Steinbichler. Das könnten diese Länder aber nicht alleine bewältigen, deshalb „ist die lückenlose Registrierung die einzige Maßnahme, um der Situation Herr zu werden und die Lage endlich zu stabilisieren!“, so der Team Stronach Mandatar.

