Rossmann zu WU-Studie: Steuerpolitische Entscheidungen an Fakten ausrichten

Grüne: Jeden Euro an Einkommen gleich besteuern

Wien (OTS) - Eine heute präsentierte Studie der WU Wien analysiert die Abgaben der österreichischen Haushalte in einer integrierten Gesamtbetrachtung. „Das ist für faktenbasierte steuerpolitische Entscheidungen unbedingt notwendig. Konsumabgaben und Sozialversicherungsbeiträge fallen etwa bei niedrigen Einkommen viel stärker ins Gewicht als bei hohen. Das Herausgreifen von einzelnen Abgaben verzerrt das Gesamtbild. Nur eine integrierte Gesamtbetrachtung gibt Auskunft, wer welche Abgaben leistet“, hält Bruno Rossmann, Budgetsprecher der Grünen, fest.

Die WU-Studie zeigt Schwächen im österreichischen Abgabensystem bei besonders hohen Einkommen auf. „Obwohl die Einkommen im obersten Prozent fast doppelt so hoch sind wie im Prozent darunter, sinken die geleisteten Abgaben ausgerechnet in dieser Gruppe. Das zeigt, dass für die höchsten Einkommen das Prinzip der Leistungsfähigkeit nicht gilt“, sagt Rossmann. „Der Finanzminister ist aufgefordert aus diesen Fakten steuerpolitische Konsequenzen zu ziehen“, meint Bruno Rossmann. Der grüne Budgetsprecher verweist in diesem Zusammenhang auf die Angaben der Studienautoren, wonach dieser Effekt im obersten Prozent sogar noch unterschätzt wird, da die Spitzeneinkommen im Datensatz nicht umfassend erfasst sind.

Bei den Spitzeneinkommen fallen Kapitalerträge im Gegensatz zu niedrigen Einkommen ins Gewicht. Diese werden nicht progressiv sondern mit 27,5 Prozent proportional besteuert. „Dass ausgerechnet leistungslose Einkommen steuerlich bevorzugt werden, ist sachlich nicht gerechtfertigt und widerspricht dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Jeder Euro an Einkommen– egal woher er kommt – sollte daher gleich besteuert werden“, fordert Rossmann abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at