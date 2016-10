Jank: Fortsetzung der Bildungsreform ermöglicht mehr Eigenverantwortung und freie Gestaltung

ÖVP-Bildungssprecherin: Autonomiepaket bildet den Kern der Bildungsreform

Wien (OTS) - Mit dem heute präsentierten Teil der Bildungsreform erweitern wir die Autonomie der Schulen. Dies ist ein großer Schritt in Richtung mehr Eigenverantwortung, regionale Ausrichtung und schulische Gestaltungsfreiheit. Das hielt heute, Dienstag, ÖVP-Bildungssprecherin Abg. Brigitte Jank fest. "Das Autonomiepaket ist zentral für die Ziele der Bildungsreform. Der Handlungsspielraum der einzelnen Schulstandorte wird entscheidend gestärkt", so die Abgeordnete weiter. Autonomie gibt Schulen die Gelegenheit, sich an regionale Anforderungen anzupassen und auf individuelle Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler stärker einzugehen. "Vor Ort können die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler oftmals am besten eingeschätzt werden", merkte Jank an.

"Es gilt, die jeweiligen Stärken der österreichischen Schulpartnerschaft zu nutzen und den Schulen mehr Eigenverantwortung zu geben", hielt die Bildungssprecherin fest. So fokussieren sich Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der Schulpartner auf Schul-bzw. Clusterebene auf den pädagogischen Bereich; organisatorische und personelle Belange liegen stärker im Verantwortungsbereich der Schulleitung. "Damit wird die regionale Zusammenarbeit gefördert, und auch kleine Schulen können nun effektiv auf einen breiteren Ressourcenpool zugreifen", unterstrich die Abgeordnete.

"Jetzt gilt es, die Ergebnisse des Ministerratsvortrags rasch in Gesetze zu gießen, damit die Reformschritte auch an den Schulen ankommen", schloss die ÖVP-Bildungssprecherin.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at