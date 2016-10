Schülerunion: Schule wird endlich die Möglichkeiten geboten, sich zu verbessern

Das Autonomiepaket macht das Schulsystem selbstbestimmt, zukunftsorientiert und leistungsfördernd. Oppitz: Herzstück der Bildungsreform wurde eindeutig von der Schülerunion geprägt.

Wien (OTS) - "Durch die autonome Auswahl der Lehrer wird das Schulklima verbessert, sowie der Unterricht qualitativ gesteigert und die Schule damit als Ganzes leistungsfördernder sein. Erfreulich ist auch, dass die Fortbildung der Lehrer individueller ist. Wir freuen uns sehr über die Umsetzung dieser langjährigen Forderung", sagt Bundesobfrau Michaela Oppitz. ****

Der Direktor soll zum Qualitätsicherungsorgan des Schulstandortes werden. Sinkt die Qualität des Unterrichts oder sind Mängel im Lehrpersonal zu erkennen, soll es standortspezifische, bedarfsorientierte Weiterbildungen geben. "Um das richtig umsetzen zu können braucht es Feedback von Schülerinnen und Schülern zu den Lehrpersonen. So kann man erkennen, welche Weiterbildungen gebraucht werden um für Verbesserung der Unterrichtsqualität zu sorgen", so Oppitz weiter.

Ein weiterer großer, wichtiger Punkt ist die pädagogische Autonomie, die Schulen endlich die Möglichkeit gibt, standortspezifisch auf Themen speziell einzugehen. "Die Interessen der Schülerinnen und Schüler müssen gerade in der Schule gefördert werden. Durch die neue pädagogische Freiheit kann man in Schulen Schwerpunkte setzten, um Talente zu stärken", so die Bundesobfrau.

Bundesschulsprecher Harald Zierfuß zeigt sich erfreut, dass sich in Sachen Autonomie etwas tut: "Die Schule muss moderner werden. Dieses Autonomiepaket wird, wichtige Verbesserungen für die Schülerschaft bringen."

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs. Sie baut auf den drei Säulen "Aktion – Service – Vertretung" auf. Somit ist sie als Interessensorganisation eine wichtige Anlaufstelle für die Anliegen der Schüler und bietet ihnen Services an. Zusätzlich bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie dieses Schuljahr 26 von 29 Mandaten stellt.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Lara Berger

Pressesprecherin

lara.berger @ schuelerunion.at

0664/5070693