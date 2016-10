Zürcher Kantonalbank Österreich AG feiert fünfjähriges Jubiläum

Nachhaltiges Wachstum und äußerst zufriedene Kunden

Salzburg/Wien. (OTS) - Im Oktober 2011 startete die Zürcher Kantonalbank Österreich AG mit Sitz in Salzburg und Wien mit dem Anspruch, Private Banking auf höchstem Niveau zu bieten. Fünf Jahre später können der Vorstandsvorsitzende Lucien Berlinger und sein Team auf eine überaus erfolgreiche Entwicklung in Österreich und Deutschland zurückblicken. Die Vermögensverwaltungsquote wurde seither mehr als vervierfacht und die Privatbank verzeichnet ein jährliches Ertragswachstum zwischen 15 und 20 Prozent. Der absolute Fokus auf qualitativ hochwertige Beratung und persönliche Betreuung kommt an – das spiegelt sich nicht zuletzt in der im Marktvergleich sehr hohen Kundenzufriedenheit wider.

In den letzten fünf Jahren hat die Zürcher Kantonalbank Österreich AG auf dem österreichischen und deutschen Markt nachhaltig Fuß gefasst. „Uns ist die erfolgreiche Transformation von einem kleinen, österreichischen Bankhaus mit vielen kleineren, tradingorientierten Kunden, hin zu einer Private Banking Boutique mit höchster Sicherheit und maßgeschneiderten Anlagelösungen für vermögende Privatkunden, Unternehmer und Privatstiftungen gelungen. Beim Österreichischen Dachfonds Award 2015 des GELD-Magazins wurden Portfolios des Hauses mit den Plätzen eins, zwei und drei ausgezeichnet“, freut sich Lucien Berlinger, Vorstandsvorsitzender der Zürcher Kantonalbank Österreich AG, über die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre. Die Bank ist die einzige Auslandstochter der Zürcher Kantonalbank, Zürich, die im Besitz der österreichischen Banklizenz und des EU-Passes für den Zugang zum deutschen Markt ist. Die Schweizer Muttergesellschaft gilt laut Safest Bank Award 2016 von Global Finance als zweitsicherste Bank weltweit und damit als sicherste Universalbank der Welt. Sie besitzt das höchste Rating aller drei großen internationalen Ratingagenturen – Moody’s, S&P sowie Fitch.

Verwaltetes Vermögen, Ertrag und Mitarbeiteranzahl steigen

Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG vereint „das Beste aus zwei Welten“. Höchste Schweizer Qualitätsstandards und das internationale Netzwerk des Mutterkonzerns verbinden sich mit einem gut ausgebauten, lokalen Asset Management Team, dem mit Christian Nemeth ein lokaler Chief Investment Officer vorsteht. „Die strategischen und taktischen Analysen sowie das Wissen um die speziellen Bedürfnisse unserer österreichischen und deutschen Kundinnen und Kunden sorgen dafür, bestmöglich die Anlageziele zu erreichen“, erklärt Berlinger, worin der Mehrwert liegt. Dass die Strategie, sich voll und ganz auf Private Banking in größtmöglicher Qualität zu fokussieren, fruchtet, belegen die Zahlen, Daten und Fakten. Die durchschnittliche Kundengröße ist über das Sechsfache hinaus gewachsen, die Vermögensverwaltungsquote konnte mehr als vervierfacht werden – von 15 Prozent auf heute über 65 Prozent. „Volumen und Ertrag können wir jährlich nachhaltig um rund 15 bis 20 Prozent steigern“, macht Berlinger deutlich. Diese positive Entwicklung bringt noch einen weiteren erfreulichen Aspekt mit sich. Entgegen dem Branchentrend hat die Zürcher Kantonalbank Österreich AG ihre Mitarbeiteranzahl um knapp 30 Prozent ausgebaut und beschäftigt heute mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kunden schätzen die Philosophie des Hauses

Wie schon in den vergangenen Jahren, brachten Erhebungen zur Kundenzufriedenheit auch 2016 höchst erfreuliche Ergebnisse für die Bank. „84 Prozent unserer Kundinnen und Kunden geben uns sehr gute bis ausgezeichnete Noten. Somit können wir durchaus von einer Fan-Gemeinde reden, die uns auch gerne weiterempfiehlt“, freut sich Berlinger. Viele Kundinnen und Kunden trauen es der Zürcher Kantonalbank Österreich AG zu, auch im schwierigen Umfeld der Niedrigzinsphase Sicherheit auszustrahlen und entsprechende Anlageerträge zu generieren. Für die Expertinnen und Experten des Hauses ist klar, dass es derzeit bei der Veranlagung keine vernünftige Alternative zu Aktien gibt und dass sich nachhaltiger Erfolg bei der Geldanlage nicht mit Schnellschüssen, sondern mit einer wohl überlegten, langfristigen und individuell abgestimmten Strategie einstellt.

Privatbank als „Tor zu Europa“ mit gesellschaftlicher Verantwortung

Derzeit berät und betreut die Zürcher Kantonalbank Österreich AG Kundinnen und Kunden in Österreich und Deutschland. Für die Schweizer Mutter stellt die Bank das „Tor zu Europa“ dar. Der Privatbank kommt somit eine große strategische Bedeutung im Konzern zu. Als wichtiger Player in den Regionen nimmt die Zürcher Kantonalbank Österreich AG auch ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr. So ist die Bank einer der Hauptsponsoren der „Kunsthilfe Salzburg“ und bietet mit der Reihe „Young Art Lounge“ jungen Künstlerinnen und Künstlern der Universität für angewandte Kunst in Wien regelmäßig die Chance, ihre Werke vor kunstaffinem Publikum auszustellen und damit den Einstieg in eine erfolgreiche Künstlerkarriere. Dazu kommt die finanzielle Unterstützung Studentinnen und Studenten während der Ausbildung an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) Salzburg. In den nächsten Jahren steckt sich die Bank das Ziel, das Wachstum weiter zu beschleunigen. „Wir wollen Wir wollen weiter investieren und zusätzliche Mitarbeiter einstellen“, so der Vorstandsvorsitzende. „Ein großes Dankeschön gilt allen Kundinnen und Kunden sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die den Erfolg der Zürcher Kantonalbank Österreich AG in den letzten Jahren ermöglicht haben“, so Berlinger dankbar und wertschätzend.

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung und wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt. Die hierin geäußerten Meinungen geben unsere aktuelle Einschätzung wieder, die sich auch ohne vorherige Bekanntmachung ändern kann. Alle in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Zürcher Kantonalbank Österreich AG oder Dritten sorgfältig recherchiert und geprüft. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können jedoch weder die Zürcher Kantonalbank Österreich AG noch diese dritten Lieferanten die Gewähr übernehmen. Wir weisen darauf hin, dass jegliche in diesem Papier enthaltenen Empfehlungen allgemeiner Natur sind.

Alle Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Sie sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapieres oder zum Abschluss eines Vertrages über Wertpapier(neben)dienstleistungen oder als Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebotes zu verstehen. Die hierin enthaltenen Informationen können eine auf den individuellen Anleger abgestellte, anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Wir warnen ausdrücklich vor einer Umsetzung ohne weitergehende detaillierte Beratung und Analyse ihrer spezifischen Vermögens- und Anlagesituation. Ohne diese Analyse können jegliche in dieser Broschüre enthaltenen Empfehlungen zu einem unerwünschten Anlageergebnis bis hin zum Totalverlust führen. Angaben von Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die künftige Wertentwicklung kann völlig konträr verlaufen und zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Veranlagungen in Wertpapieren mit einer Reihe von Risiken verbunden sein können. Zu diesen zählen beispielsweise das Währungsrisiko, das Transferrisiko, das Länderrisiko, das Liquiditätsrisiko, das Bonitätsrisiko, das Zinsrisiko und das Kursrisiko. Je nach Art des Investments können diese zu Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Vermögens führen.

Diese Marketingmitteilung darf ohne vorherige Zustimmung von Zürcher Kantonalbank Österreich AG weder elektronisch noch

gedruckt vervielfältigt noch sonst in einer anderen Form verwendet werden.

Zuständige Behörde: Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien.

Dieses Papier und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der

Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäß umfasst „US Person“ jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

