Die 120. Canton Fair vergrößert ihren internationalen Einfluss bei ihrer Eröffnung am 15. Oktober zu ihrem 60. Jubiläum

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - 60 Jahre nach der ersten Edition der Messe wurde die 120. China Import and Export Fair (Canton Fair) am 15. Oktober in Guangzhou offiziell eröffnet.

Die in drei Phasen aufgeteilte Messe umfasst dieses Jahr 1,18 Millionen Quadratmeter Ausstellungsfläche mit insgesamt 60.250 Ständen, von denen sich 59.252 im National Pavilion befinden, und die in den 50 Messehallen 23.938 Unternehmen aus 16 Warenkategorien präsentieren. Im International Pavilion präsentieren sich 615 Unternehmen aus über 40 Ländern und Regionen.

Die erste Phase der Messe (15.-19. Oktober) umfasst Elektronik, Maschinen, Metallwaren und Baumaterialien. Die zweite Phase (23.-27. Oktober) wird ihren Schwerpunkt auf Verbraucherprodukten und Geschenken haben, während die dritte Phase (31. Oktober bis 4. November) Bekleidung und Textilien, Taschen und Koffer, Freizeit und Sport, Lebensmittel, medizinische Geräte und pharmazeutische Produkte präsentieren wird.

Der Schwerpunkt der diesjährigen Messe liegt auf der Optimierung der Auslagen und der Anordnung. Es gibt in 27 Ausstellungsbereichen 124 Produktbereiche für traditionelle Branchen wie Bau und Baumaterialien, Maschinen, Metallwaren und Werkzeuge, Bekleidung und Textilien sowie Medizinprodukte. Gleichzeitig wurden neue Ausstellungsbereiche für neue Branchen wie neue Energien und Heimtierprodukte eröffnet, wodurch die Teilnahme von Marken und Unternehmen aus diesen Sektoren gefördert werden soll.

Die 120. Canton Fair ist Gastgeber für 23 Meetings und Veranstaltungen, wie Industriegipfel und Foren, Trendanalysen, Design- und Innovationsforschung, Austausch über Forschung und Entwicklung sowie Erfahrungsaustausch in den Bereichen Branding und Marketing.

Ein weiteres Highlight ist der Design-Bereich mit einer Reihe von Ausstellungen, Gesprächen und Modenschauen mit insgesamt 94 teilnehmenden Design-Institutionen aus 14 Ländern und Regionen.

"Die Canton Fair hat heute in den Social Media einen sehr großen Einfluss. Wir gewinnen täglich in 7 Sprachen 600.000 Follower auf Facebook und 20.000 auf LinkedIn für uns", so Xu Bing, Sprecher der Canton Fair. "Dieses Mal haben wir auch 16 Videokonferenzen in 15 Ländern gehostet und laden die Besucher ein, uns bei der Entdeckung von Geschäftsmöglichkeiten und Partnern zu begleiten sowie verschiedene Branchentrends zu diskutieren. Wir verbessern auch stetig unser Medienressourcen-Austauschprogramm, das jetzt Teilnehmer aus 35 Organisationen in 21 Ländern und Regionen hat. Wir wünschen allen Verkäufern und Käufern einen fruchtbaren Besuch der 60. Canton Fair."

Rückfragen & Kontakt:

Frau Chloe Cai

+86-20-8913 8622

caiyiyi @ cantonfair.org.cn