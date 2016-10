Bis zu 917.000 sahen ORF-Themenabend „Terror – Ihr Urteil“

Nicht schuldig: „Terror“-Pilot Lars Koch mit 86,9 Prozent der Zuschauerstimmen freigesprochen

Wien (OTS) - Es war ein außergewöhnliches TV-Experiment, als Peter Resetarits gestern Abend, am 17. Oktober 2016, in ORF 2 die Zuschauerinnen und Zuschauer fragte: „schuldig?“ oder „nicht schuldig?“: Am ORF-Themenabend waren um 20.14 Uhr bis zu 879.000 beim Film „Terror – Ihr Urteil“ dabei und bis zu 917.000 verfolgten danach (ab 21.48 Uhr) das Urteil und die „Am Schauplatz Gericht spezial“-Diskussion. Besonders gut angenommen wurden Urteil und Diskussion vom jungen Publikum: In den Zielgruppen 12-49 und 12-29 lag der Marktanteil bei jeweils 30 Prozent. Der ORF-Themenabend kommt dabei auf einen weitesten Seherkreis von 1,639 Millionen Zuseher/innen, das entspricht 22 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung. Durchschnittlich ließen sich den Film, die Abstimmung und die Diskussion 824.000 nicht entgehen (30 Prozent MA 12+, 28 Prozent bei 12-49 und 29 Prozent bei 12-29). Beachtlich auch die Teilnahme am Voting: Insgesamt 73.000 Stimmen gaben die Österreicherinnen und Österreicher online bzw. per Telefon ab – und urteilten mit 86,9 Prozent für „nicht schuldig“. Der Film, die Diskussion und beide Enden – Freispruch und Verurteilung – stehen auf der ORF-TVthek bis 24. Oktober als Video-on-Demand zur Verfügung.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz:

„Das schafft nur öffentlich-rechtliches Fernsehen: Durch eine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit entsteht ein außergewöhnliches TV-Projekt, das verantwortungsvoll wichtige rechtliche, moralische und ethische Fragen zum großen Thema macht und damit ein Millionenpublikum erreicht.“

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner:

„Unser Publikum hat ein Urteil gesprochen: mit großer Mehrheit für den Freispruch von Florian David Fitz alias Pilot Lars Koch in ‚Terror‘, für einen starken TV-Abend rund um das Thema Verantwortung und Gewissen, für die ausführliche Diskussion mit einer hochkarätig besetzten Talk-Runde zu Rechtsempfinden, Schuld des Kollektivs und Individuums“, fasst ORF Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner den erfolgreichen ORF-2-„Am Schauplatz Gericht spezial“-Abend zusammen und schaut in die Zukunft: „Dieses Votum unserer Zuseherinnen und Zuseher für die Beschäftigung mit einem anspruchsvollen Fragenkomplex bestätigt uns, auch weiterhin aktuelle und polarisierende Themen grenzübergreifend auf den Schirm zu bringen.“

Eurovision ORF, ARD und SRF

Der Themenabend zu „Terror – Ihr Urteil“ war eine Eurovisionssendung der Partnersender ORF, ARD und SRF. In Deutschland stimmten die Fernsehzuschauer analog zu Österreich mit 86,9:13,1 ab, in der Schweiz fiel das Ergebnis 84:16 für „nicht schuldig“ aus. Die ARD verzeichnete beim Film 6,88 Millionen Zuschauer (20,2 Prozent Marktanteil), die anschließende „Hart aber fair“-Diskussion 6,31 Millionen bei 22,5 Prozent Marktanteil. In der Schweiz waren auf SF 2 349.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 19,4 Prozent beim Film dabei, „Arena Spezial: Die Debatte“ sahen durchschnittlich 228.000 bei einem Marktanteil von 18,8 Prozent.

Die Reichweiten des ORF-Themenabends im Detail:

20.14 Uhr: „Terror – Ihr Urteil“ (durchschnittlich 849.000, 28 % MA 12+, 27 % MA 12-49, 29 % MA 12-29)

21.40 Uhr: „Am Schauplatz Gericht spezial: Terror – Ihr Urteil“: Die Abstimmung (durchschnittlich 884.000, 30 % MA 12+, 29 % MA 12-49, 33 % MA 12-29)

21.48 Uhr: „Am Schauplatz Gericht spezial: Terror – Ihr Urteil“:

Urteil und Diskussion (durchschnittlich 778.000, 34 % MA 12+, 30 % MA 12-49, 30 % MA 12-29)

