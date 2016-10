ARBÖ: 50 Euro-Mitgliedschaft zum 50 Jahr-Jubiläum

Der ARBÖ-Pannendienst startet in sein 50. Jahr. Und zum runden Jubiläum gibt es für neue Mitglieder ein ganz spezielles Angebot, nämlich die Autofahrermitgliedschaft um nur 50 Euro.

Wien (OTS) - Am 16. September 1967 schlägt auf dem Wiener Rathausplatz mit dem Startsignal von Bürgermeister Bruno Marek und ARBÖ-Generalsekretär Otto Effenberger die Geburtsstunde des ARBÖ-Pannendienstes mit insgesamt 37 weißen Puch 500 und VW Käfer, liebevoll „Bernhardiner“ genannt. Der Bernhardiner, von Beginn an das Symbol für den ARBÖ-Pannendienst, veränderte zwar im Laufe der Zeit sein Aussehen, ziert aber noch heute jedes Einsatzfahrzeug des ARBÖ, Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs.

Hohe Investitionen und nicht zuletzt der Einsatz von Mitarbeitern und Funktionären waren in den vergangenen fünf Jahrzehnten notwendig, um den ARBÖ-Pannendienst zu dem zu machen, was er heute ist: eine vorbildliche, Tag und Nacht funktionierende Service-Einrichtung, deren Fahrzeugflotte enorm gewachsen ist: Heute sind insgesamt 103 Pannenautos, 20 Abschlepp-Lkws und 56 UniCars auf Österreichs Straßen unterwegs, um bei größeren und kleineren Pannen zu helfen. Und die Erfolgsquote ist hoch: 94 von 100 Pannen können direkt vor Ort behoben werden. Allein im Jahr 2015 rückten die ARBÖ-Techniker mehr als 113.000 mal aus, also im Durchschnitt 312 mal pro Tag.

Aber auch abseits der Pannenhilfe hat sich in den vergangenen 50 Jahren viel getan: Nach und nach wurden Prüfzentren erichtet, wodurch der ARBÖ heute über 89 Standorte in ganz Österreich verfügt und als herstellerunabhängiger Partner bei technischen Dienstleistungen objektiv urteilt. Darüberhinaus werden in drei Fahrsicherheitszentren spezielle Fahrsituationen und diverse Ausbildungskurse angeboten. Umfassende Serviceleistungen wie Rechtsberatung, Versicherungsangebote oder Reiseinformationen runden das Angebot des Automobilklubs für seine rund 420.000 Mitglieder ab.

Zum 50-Jahr-Jubiläum gibt es das komplette Klubangebot für neue Mitglieder zum Jubiläumspreis: Wer bis 31. Dezember 2016 eine Autofahrermitgliedschaft (gültig bis Ende 2017) abschließt, zahlt dafür nur 50 Euro (Ersparnis 31,30 Euro). Damit gibt es das komplette Serviceangebot des ARBÖ zum unschlagbar günstigen Jubiläumspreis.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Presseabteilung

Sebastian Obrecht

Tel.: +43 1 891 21 Dw. 257

Mobil: +43 664 60 123 244

Email: sebastian.obrecht @ arboe.at