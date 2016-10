Greenpeace: Belgischer Widerstand gegen CETA ist nur die Spitze des Eisbergs

Chance auf Ablehnung bleibt aufrecht

Wien/Luxemburg (OTS) - Die Vertagung der CETA-Entscheidung im EU-Handelsministerrat zeigt aus Sicht von Greenpeace einmal mehr, dass CETA-Kritikerinnen und Kritiker in Österreich mit ihrer Ablehnung bei weitem nicht alleine dastehen. Die österreichische Bundesregierung müsse die nächsten Tage dafür nutzen, sicherzustellen, dass zumindest die vom Ministerrat definierten Bedingen erfüllt sind. Wenn dem nicht so ist, dürfe sie dem Abkommen keinesfalls zustimmen.

„Rund um Handelsabkommen wie CETA und TTIP ist in Europa eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung entstanden, die Akteure aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen umfasst“, so Greenpeace-Sprecherin Hanna Simons. „Diese Bewegung richtet sich gegen eine Handelspolitik, die einseitig die Interessen der Konzerne bedient und bei der und Gemeinwohlinteressen unter die Räder zu kommen drohen.“ Der Widerstand verschiedener Regionalparlamente in Belgien, der eine Zustimmung der belgischen Zentralregierung zu CETA weiterhin verhindert, sei daher nur die Spitze des Eisbergs. Es sei sehr bedauerlich, dass sich die österreichische Bundesregierung mit ihrer CETA-Zustimmung über die massiven Bedenken, die es auch in Österreich gibt, hinwegsetzt.

„Die österreichische Bundesregierung muss die Verzögerung nutzen, um sicherzustellen, dass zumindest ihre Bedingungen für eine Zustimmung zu CETA erfüllt sind. Wenn nicht einmal das gewährleistet ist, muss Bundeskanzler Christian Kern beim EU-Gipfel Ende der Woche die Zustimmung doch noch verweigern“, fordert Simons und betont: „Es liegt an Kern und Vizekanzler Mitterlehner zu verhindern, dass demokratische Spielräume ausgehöhlt und hohe Standards gefährdet werden. CETA darf kein negativer Präzedenzfall für zukünftige EU-Handelsabkommen werden.“

