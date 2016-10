FPÖ: Kickl: Neuer Tiefpunkt in Fellnerscher Berichterstattung

Wien (OTS) - „Wenn man glaubt, tiefer geht’s nicht mehr, kommt plötzlich Wolfgang Fellner daher.“ Mit diesen Worten kommentierte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl die heutige Schlagzeile in der Schmuddelpostille „Österreich“, wo es heißt: „Staatsanwalt hat Strache im Visier.“ Dies entspreche natürlich in keiner Weise den Tatsachen. "Da ist alles unwahr, was nur unwahr sein kann", so Kickl. Ebenso wenig entspräche die Behauptung im Blattinneren „Staatsanwalt prüft HC Strache" der Wahrheit.

Garniert ist dieser neuerliche Tiefpunkt Fellnerschen Schaffens mit einer Fotoauswahl durch die Redaktion, die einzig und allein dazu angetan ist, negative Emotionen zu bewirken. "Die wiederholte Verletzung jedweder journalistischen Sorgfaltspflicht durch dieselben Handelnden macht den Eindruck, dass es sich bei der so genannten Berichterstattung in Wahrheit um eine gezielte Hetzkampagne gegen den Chef der stärksten Oppositionspartei handelt mit dem Ziel, ihn auf Facebook möglichst mundtot zu machen und damit Schützenhilfe für SPÖ und ÖVP zu leisten", so der freiheitliche Generalsekretär weiter. Die FPÖ werde sich diese Vorgangsweise jedenfalls nicht widerstandslos bieten lassen.

