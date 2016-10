VHS Wien: Kursplatz im Schreibworkshop „Von der Seele schreiben“ mit Autorin & Journalistin Elfriede Hammerl gewinnen

bis 21. Oktober noch ihre Bewerbung einreichen

Wien (OTS) - Die Wiener Volkshochschulen bieten im November 2016 in Zusammenarbeit mit der bekannten Autorin und Journalistin Elfriede Hammerl eine kostenfreie Schreibwerkstatt an. Diese soll (jungen) Frauen mit literarischer Neigung die Möglichkeit geben, ihre Fertigkeiten zu vertiefen. Elfriede Hammerl: „Die Schreibwerkstatt soll Frauen ermuntern, ihren individuellen Zugang zum Schreiben zu finden. Feministische Gesichtspunkte werden dabei - in Anlehnung an Ruth Klügers berühmten Essay „Frauen lesen anders“ - ein Schwerpunkt sein.“ Methoden, Stilmittel und die Frage der Wirksamkeit von Texten werden mit den Teilnehmerinnen diskutiert, Ziel ist ein selbständiger Umgang mit dem Instrumentarium der Sprache.

Bewerbung einreichen

InteressentInnen schreiben bis zum 21. Oktober eine kurze Begründung an events @ vhs.at, warum genau Sie diesen Kurs besuchen möchten. Die rund 15 ausgewählten TeilnehmerInnen werden verständigt bzw. bei einer Lesung von Elfriede Hammerl aus ihrem neuen Buch „Von Liebe und Einsamkeit“ in der Kunst VHS (9., Lazarettgasse 27) am 21. Oktober ab 18:00 Uhr bekannt gegeben.

Factbox:

„Von der Seele schreiben. VHS-Schreibwerkstatt mit Elfriede Hammerl unter dem Schwerpunkt Frauen und Sprache“ Ort: Die Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien Termine: 04.11.2016, 11.11.2016, jeweils Freitag, 15:00 bis 19:00 Uhr

Nähere Informationen unter www.vhs.at/kvh (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin VHS Wien

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0650/820 86 55

E-Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at