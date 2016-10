Erfolgskonzept Tageslicht

VELUX Modulares Oberlicht-System hautnah erleben

Wolkersdorf/Wien (OTS) - VELUX bringt Licht ins Leben: Anlässlich der ARCHITECT@WORK in der österreichischen Hauptstadt, lud der führende Dachfensterhersteller gemeinsam mit RENSON®, seinem Partner für Außenbeschattung, zahlreiche Architekten zum exklusiven Side-Event am 12. Oktober 2016 ins Café Oben in Wien. In persönlichen Gesprächen wurden die Finessen des vollständig vorgefertigten Oberlicht-Konzepts und dessen Einsatzmöglichkeiten veranschaulicht.

Die Gelegenheit, die innovativen Eigenschaften des Oberlicht-Systems hautnah zu erleben, bot die ARCHITECT@WORK von 12. bis 13. Oktober in Wien. Das international erfolgreiche Ausstellungskonzept exklusiv für Architekten, Innenarchitekten, Ingenieurbüros und andere Planer verzeichnete dieses Jahr 160 Aussteller sowie zahlreiche Gäste. Ganz im Sinne des führenden Dachfensterherstellers bildete das Thema „Glas und Architektur“ den Schwerpunkt der Messe. Für einen noch tieferen Einblick der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Modularen Oberlicht-Systems, lud VELUX gemeinsam mit RENSON® nach dem ersten Messetag, am 12. Oktober, zum exklusiven Side-Event ins Café Oben in Wien. In besonderer und entspannter Atmosphäre kamen rund 100 geladene Architekten, um sich detaillierte Informationen zum Oberlicht und dessen technische Finessen zu holen.

Ideale Tageslichtgewinnung

Die Sonne schenkt Kraft und Energie, jedoch verbringen Menschen, egal ob jung oder alt, durchschnittlich mehr als die Hälfte ihres Lebens in geschlossenen Räumen. Allerdings ist natürliches Licht und frische Luft unabdingbar für die menschliche Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden. Um den Anspruch an mehr Tageslicht in Gebäuden wie beispielsweise in Büros oder Bildungsstätten bestmöglich umzusetzen, braucht es innovative Lösungen: „Im Idealfall kommt das Licht von oben, denn das sogenannte Zenit-Licht bietet dreimal mehr Tageslicht als jenes von der Seite“, erklärt Vertriebsleiter VELUX Österreich Johannes Reiter. Um das Unterfangen der Umsetzung von optimaler Belichtung durch das Dach zu vereinfachen, entwickelte VELUX 2011 das Modulare Oberlicht-System. Um den Tageslichteinfall und das Raumklima regulieren zu können, ist ein innenliegendes Sonnenschutz-Rollo im Design integriert. Zusätzlich kann ein auf die modularen Oberlichten abgestimmter, außenliegender und windfester Sonnenschutz der Firma RENSON® angebracht werden. „Wir freuen uns als Partner für Außenbeschattung die perfekte Ergänzung zum modularen Konzept liefern zu dürfen“, so Paul Renson Geschäftsführer von RENSON®. Das bereits im Ausland bewährte Konzept ist seit 2016 auch auf dem österreichischen Markt erhältlich und besticht vor allem durch seine Modularität und Passgenauigkeit.

VELUX weiter auf Erfolgskurs

Der aktuelle Markt in Österreich verlangt schon lange nach einem Konzept, das die schwierige Umsetzung der Belichtung durch das Dach vereinfacht. VELUX hat es geschafft ein Grundmodell zu entwickeln, aus dem sich für jede Anforderung die richtige Oberlicht-Lösung ableiten lässt. „Ideale Tageslichtversorgung in Verbindung mit höchstmöglicher Energieeffizienz, bilden seit jeher den Dreh- und Angelpunkt unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie. Mit dem Modularen Oberlicht-System setzen wir seit Beginn des Jahres diese Philosophie auch für öffentliche und gewerbliche Gebäude in Österreich um“, so Geschäftsführer von VELUX Österreich DI Michael Walter. Nach gelungener Produkteinführung des Modularen Oberlicht-Systems, darf VELUX bereits einige Projekte, die in den kommenden Monaten umgesetzt werden, verzeichnen. Reiter freut sich über die äußerst positive Resonanz der Österreicher: „Wir sind stolz darauf, diese Marktlücke so erfolgreich gefüllt zu haben. Das System wird sehr gut angenommen und es sind bereits einige Bauvorhaben österreichweit in Planung.“

Bald auch für Privatbauten

Auch das zahlreiche Erscheinen und rege Interesse der Gäste an dem Modularen Oberlicht-System, sowohl am Messestand als auch beim Side-Event, lässt erkennen, dass ideales Tageslicht und perfektes Raumklima in Gebäuden wichtige und aktuelle Themen sind. Vertriebsleiter Reiter verrät, dass in Zukunft das modulare System nicht nur für gewerbliche Gebäude interessant sein wird, sondern auch für mehrgeschossige Privatbauten: „Bereits nächstes Jahr konzentrieren wir uns neben dem Objektgeschäft im gewerblichen Bereich auf den Einfamilienhausmarkt. Daher sehen wir auch weiterhin zuversichtlich und mit großer Erwartungshaltung in die Zukunft und ich freue mich gemeinsam mit meinem Team ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein zu dürfen.“

Über VELUX

VELUX ist Marktführer im Bereich Dachflächenfenster. Als globales Unternehmen hat VELUX die Vision, bessere Lebensbedingungen unter dem Dach mit Hilfe von Tageslicht und frischer Luft zu entwickeln. Das Produktprogramm beinhaltet eine große Vielfalt an Dachflächenfenstern und deren Anwendungsmöglichkeiten (Dachflächenfenster, Skylight-Anwendungen, Flachdachsysteme) samt Dekorations- und Sonnenschutz-produkten. Mit Vertriebsgesellschaften in fast 40 Ländern und Produktionsstandorten in 11 Ländern beschäftigt VELUX insgesamt ca. 10.000 Mitarbeiter. Die Zentrale der VELUX Gruppe befindet sich in Hørsholm, nördlich von Kopenhagen (Dänemark). Die VELUX Fabriken und Produktionsstandorte sind gemäß ISO 9001 (Qualität, 2008), ISO 14001 (Umwelt, 2008) und OHSAS 18001 (Gesundheit und Sicherheit, 2008) zertifiziert. VELUX will seine Vorreiterrolle stets mit innovativen Entwicklungen stärken und neue Wege entwickeln, mit Tageslicht und frischer Luft die Lebensqualität unter dem Dach zu verbessern. Deshalb macht Tageslichtforschung einen wichtigen Teil der Entwicklungsbemühungen aus.

Über RENSON

‘CREATING HEALTHY SPACES’… das ist das Grundprinzip von RENSON. Als Trendsetter in den Sektoren Lüftung, Sonnenschutz und Terrassenüberdachungen steht bei diesem dynamischen Familienunternehmen alles im Zeichen einer gesunden und komfortablen Wohn- und Arbeitsumgebung. Durch den starken Fokus auf Innovation, Kommunikation und Internationalisierung richtet RENSON sich ständig auf die Zukunft, mit dem Ziel ein gesundes und komfortables Innenklima in Wohnungen, Einfamilienhäusern, Büros, Schulen, Krankenhäusern und Seniorenheimen zu realisieren. RENSON entwickelt dauerhafte Totalkonzepte, die den Anforderungen im Bereich Energieeinsparung, Schalldämmung und Design entsprechen. Obwohl RENSON stark lokal verwurzelt ist, wird die Vision des Unternehmens auch immer mehr auf internationaler Ebene umgesetzt. Das zeigt das starke Vertriebsnetz, das sich mittlerweile auch auf die USA, Russland, den Mittleren Osten, Asien und sogar Australien erstreckt. Damit unterstreicht Renson seine Ambitionen, sich von einem belgischen Unternehmen zu einem weltweiten Spieler im Bereich Lüftung, Sonnenschutz und Outdoor-Konzepte zu entwickeln.

