Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im November 2016

4. Wieden

Freihausviertel

27. November bis 24. Dezember: Wie(den) verzaubert - der Stadtmärchenpfad

Am Stadtmärchenpfad können Sie in Auslagen von Geschäften stimmungsvolle Märchenszenen erleben. Die Geschichten von Grimm, Andersen und Perrault werden von speziell für das Projekt komponierten Musikstücken und Erzählungen untermalt. Ein Rahmenprogramm und märchenhafte Angebote ergänzen das gemeinnützige Projekt. Auftakt ist die musikalische Eröffnungsfeier am Kühnplatz am 27. November. Öffnungszeiten und Programm:

8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

4., 11., 18. und 25. November: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck, freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße, Ecke Schottenfeldgasse).

15. Rudolfsheim-Fünfhaus

Reindorfgasse

25. November bis 24. Dezember, Fr/Sa: Punsch & Plausch

Zur Eröffnung des Adventmarkts wird der Reindorfer Adventkranz geweiht. Ab 25.11. können Sie jeden Freitag und Samstag ab 16:00 Uhr die Stände der Unternehmer am Kirchenplatz besuchen und sich mit deren Köstlichkeiten stärken.

16. Ottakring

Alt-Ottakring

9. November: Der Nachtwächter von Alt-Ottakring

Erleben Sie bei einem Rundgang durch Alt-Ottakring die Geschichte des Stadtteils und seiner Unternehmen in ungewöhnlicher Atmosphäre. Erfahren Sie, welche Geschäfte es hier früher gab, was ein „Hawara“ oder ein „Burnheidler“ ist und vieles mehr. Treffpunkt ist um 18:30 Uhr vor der Kornhäusl-Villa. Infos: www.alt-ottakring.at

Brunnenviertel

25. und 26. November: Heiße Tage

An den „heißen Tagen“ können Sie sich in den Geschäften des Brunnenviertels aufwärmen und seine Unternehmer besser kennenlernen. Die Brunnenviertler Kaufleute freuen sich darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Holen Sie sich bei einem heißen Getränk Anregungen für die Festtage.

17. Hernals

Hernalser Spitz

11. November: Laternenumzug zu St. Martin

Treffpunkt für den traditionellen Laternenumzug der Kaufleute vom Hernalser Spitz ist um 17:00 Uhr am Dornerplatz, 1170 Wien. Angeführt vom Hl. Martin hoch zu Ross und einer Musikkapelle geht es zur Kalvarienbergkirche. Zusätzlich laden die Kaufleute Sie ein, gemeinsam mit dem Nachbarschaftszentrum17 sowie der Bezirksvorstehung Hernals Gemeinschaft und Tradition zu erleben: Am St. Bartholomäus-Platz gibt es selbstgemachen Kinderpunsch, nach der Geschichte des Hl. Martin wird das Brot geteilt.

18. Währing

Kutschkerdörfl

26. November 2016: G‘mischter Satz in Währing

Im Kutschkerdörfl ist immer was los: Unter diesem Motto veranstaltet der Einkaufsstraßenverein eine „Musikreise“ durch zehn Lokale und zehn Musik-Genres. Von mittags bis abends finden Darbietungen verschiedener Musikrichtungen in mehreren Lokalen statt. Details finden Sie in Kürze auf: www.kutschkerdoerfl.at

19. Döbling

Döblinger Hauptstraße

2., 9., 16., 23. und 30. November: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt, jeden Mittwoch von 9:00 bis 18:00 Uhr in der Gatterburggasse.

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

20. November: Aktion am 20. im 20.

Für Kundinnen und Kunden des Vereins Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures. An jedem 20ten im 20ten bekommen Sie in den Mitgliedsbetrieben „Süßes oder Saures“ zu Ihrem Einkauf.

22. Donaustadt

Stadlau

4. und 18. November: Markttag ist!

Zweimal im Monat von 8:00 bis 13:00 Uhr gibt‘s Spezialitäten am Bauernmarkt Stadlau: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft uvm. Also nichts wie hin -zum Bauernmarkt im Park um den Stadl in der Au!

Rennbahnpassage

25. November bis 23. Dezember, Fr/Sa: Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt findet von 25.11. bis 23.12. jeden Freitag und Samstag statt: Freitag von 10:00 bis 17:00, Samstag von 9:00 bis 13:30 Uhr.

