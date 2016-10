Herbst- und Winterprogramm im Nationalpark Thayatal

Vom Nationalparkforum bis zur Silvesterwanderung

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Donnerstag, 20. Oktober, findet ab 19.30 Uhr im Nationalparkhaus in Hardegg das jährliche Nationalparkforum des Nationalparks Thayatal statt, bei dem Nationalparkdirektor Ludwig Schleritzko über verschiedene Maßnahmen im vergangenen Jahr informiert und zukünftige Projekte präsentiert. Am Nationalfeiertag, Mittwoch, 26. Oktober, führt dann die diesjährige Nationalparkwanderung in den tschechischen Teil des Schutzgebietes. Treffpunkt ist um 10 Uhr bei der Thayabrücke in Hardegg, von dort geht es auf zwei Routen hinauf nach Čížov, wo ein letztes Stück des Eisernen Vorhangs zu sehen ist. Begleitet wird die rund dreistündige Tour durch das ehemalige Sperrgebiet von einem Nationalpark-Ranger.

„Sagen im Nebel“ stehen am Sonntag, 30. Oktober, im Mittelpunkt, wenn „Kräuterhexe" Helga Donnerbauer Kindern ab sieben Jahren und „furchtlosen Eltern“ im Rahmen einer zweistündigen Wanderung schaurig-schöne Sagengeschichten aus dem Thayatal wie jene über den Schwarzen Ritter, den alten Einsiedler oder das Femegericht erzählt; Treffpunkt ist um 16 Uhr am Parkplatz der Ruine Kaja. Die Reihe „Weihnachten anderswo“ entführt heuer am Samstag, 26., und Sonntag, 27. November, jeweils von 13 bis 19 Uhr im Nationalparkhaus Hardegg in die Nationalparkregion Hohe Tauern, wo viele weihnachtliche Bräuche und Traditionen lebendig geblieben sind.

Der Frage „Was machen die Wildkatzen zu Weihnachten?“ geht man am Samstag, 24. Dezember, ab 14 Uhr auf den Grund, wenn nach Keksen, Geschichten und Liedern im weihnachtlich geschmückten Nationalparkhaus auch ein Besuch des Wildkatzengeheges auf dem Programm steht. Eine Wildkatzenfütterung markiert auch den Beginn der rund zweieinhalbstündigen Silvesterwanderung, die am Samstag, 31. Dezember, um 13.15 Uhr beim Nationalparkhaus beginnt und zum Einsiedlerfelsen führt, wo am Ufer der Thaya auf das neue Jahr angestoßen wird.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02949/7005-0, e-mail office @ np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.

