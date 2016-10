Weltgrößte Baumpresse wieder in Betrieb

Mautern (TP/OTS) - Seit mittlerweile über 350 Jahren befindet sich die Presse im alten Salz- und Getreidespeicher des Nikolaihofs. Heute gilt die Holzkonstruktion, deren Pressbaum über 12 Meter lang ist und einst aus einer einzigen, hunderte Jahre alten Ulme gehackt wurde, als weltgrößte ihrer Art.

Am Nikolaihof Wachau, wo die Verbundenheit zur althergebrachten Herstellungsweise besonders ausgeprägt ist, wird an diesem besonderen Tag mithilfe der historischen Anlage der sogenannte Baumpresse-Wein gekeltert. Der Wein zeichnet sich dank des schonenden Pressvorgangs durch einen runden, eleganten Geschmack und ein feinaromatisches Bouquet aus. Was so gut schmeckt ist limitiert: Von der Baumpresse-Edition ist jedes Jahr nur eine kleine Menge verfügbar.

Termin: 20. Oktober 2016, 17:30 Uhr

Ort: Nikolaihof Wachau, 3512 Mautern

Weitere Höhepunkte im Herbstprogramm des Nikolaihof Wachau

Das buntgefärbte Laub macht den Herbst in der Wachau besonders schön. Genießen kann man diese bunte Jahreszeit beim Nikolaihof Martiniloben bis 12 November. Es wird auf Vorbestellung köstliches Waldviertler Bio-Weidegansl serviert mit traditionellen Beilagen und „Staubigem“. Außerdem steuert das Weinjahr 2016 auf seinen Höhepunkt zu. Am 9. November findet aus diesem Grund die feierliche Weintaufe mit der Segnung des Weines ab ca. 21:00 Uhr statt.

2.000 Jahre lebendige Geschichte und Tradition

Der Nikolaihof ist mit fast 2.000-jähriger Geschichte das älteste Weingut Österreichs. Auf 22 Hektar werden nach strengen biodynamischen Demeter-Richtlinien vornehmlich Riesling und Grüner Veltliner kultiviert. In den Weingärten werden keine Herbizide, Pestizide, Kunstdünger oder synthetische Spritzmittel verwendet. Die Weine vergären auf der eigenen Hefe und lagern im geschichtsträchtigen, römischen Weinkeller in großen, alten Eichenholfässern bis zu 20 Jahren. Das große Potential und die jugendliche Langlebigkeit der Nikolaihof-Weine machen das Weingut auf dem internationalen Markt sehr erfolgreich – der Nikolaihof exportiert in fast 40 Länder.

Weltgrößte Baumpresse in Betrieb



Datum: 20.10.2016, 17:30 - 22:00 Uhr



Ort:

Nikolaihof Wachau

Nikolaigasse 3, 3512 Mautern



Url: http://www.nikolaihof.at/home/



Rückfragen & Kontakt:

Nikolaihof Wachau

Nikolaigasse 3

3512 Mautern

wein @ nikolaihof.at

+43 2732 82901