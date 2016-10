Der bahnbrechende Hongkonger Rechenzentrumsanbieter HKCOLO.NET erhält Tier IV

4 Zertifizierung

Hongkong (ots/PRNewswire) - HKCOLO.NET gab bekannt, dass die Finanzregion China, Japan, Korea und Singapur jetzt über 4 / Tier IV Rechenzentren verfügt. Das Telehouse Hong Kong CCC befindet sich im Cloud Computing Complex, 2 Chun Yat Street, TKOIE, Hongkong. Es ist ebenfalls das erste Rechenzentrum der Region mit der höchsten Einstufung.

Die Zertifizierung bestätigt die maximale Zuverlässigkeit und überragende Qualität hinsichtlich Fehlertoleranz, Widerstandsfähigkeit und Redundanz. Des Weiteren bedeutet dies, dass die Anlage von der TIA überprüft und kontrolliert wurde. Es besteht keine Notwendigkeit, dass Mieter Experten zur Untersuchung der Infrastruktur engagieren. Die Verifizierung wurde im Voraus durch akkreditierte Dritte durchgeführt.

HKCOLO ist ebenfalls als Vorreiter der Branche in vielen Bereichen bekannt. Das Unternehmen war der erste Anbieter von neutralen Rechenzentrumsservices in der Region. Es hat sich zuerst als Magnet im Industrial Park in Hongkong etabliert und sehr schnell weitere Dienstleister angezogen, die sich zu einer Rechenzentrumsgemeinschaft formierten. Das Fachwissen des Unternehmens bei der Einhaltung der anspruchsvollen Normen des Finanz- und Unternehmensbereiches wird durch regelmäßige Audits von drei wichtigen Währungsbehörden bestätigt, wovon zwei aus großen Städten der Region und eine aus Nordamerika stammen.

Hr. Andrew Pang, Managing Director, erklärte: "Wir sind äußerst stolz, diese Zertifizierung erhalten zu haben. Ich möchte in diesem Zusammenhang unserem hervorragenden Team danken, das unermüdlich daran arbeitet, neue Höhen zu erklimmen und neue Qualifikationsniveaus zu erreichen. Es dient unseren Kunden unablässig. Dank seiner harten Arbeit hat sich Hongkong zum weltweit führenden Hub für fortschrittliche, herausragende Rechenzentrumsservices entwickelt. Honkong wird künftig als Tor zu China für überseeische Unternehmen, aber auch als Sprungbrett für chinesische Unternehmen nach Übersee dienen. Wir werden uns mit dem, was wir bisher erreicht haben, nicht zufrieden geben. Wir sind absolut davon überzeugt, dass die Perle des Ostens durch unaufhaltsamen Fortschritt und mit ihrer Vision für die Zukunft für immer in vollem Vertrauen glänzen wird."

Weitere Informationen erhalten Sie bei Kontaktaufnahme mit PR @ hkcolo.net oder telefonisch von Jessica Chan unter +852-3975-0350.

Über HKCOLO.NET Limited

Das Unternehmen wurde 2009 von der HKCOLO Group als Anbieter neutraler Rechenzentrumsservices gegründet.

Über die HKCOLO Group

Die HKCOLO Group wurde 1999 von Hr. Andrew Pang gegründet. www.hkcolo.com

Über KDDI

KDDI ist ein führendes japanisches und ein Global Fortune Unternehmen. www.kddi.com/english/index.html