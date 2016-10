Erster alkoholfreier Glühwein aus Gols

Endlich ist es soweit! Die heurige Wintersaison startet mit einer Produktneuheit: Alkoholfreier Glühwein aus Österreich!

Gols/Burgenland (TP/OTS) - Die Nachfrage nach Getränken ohne Alkohol steigt auf Weihnachtsmärkten kontinuierlich. Immer mehr Besucher nehmen sich das Motto „Don’t drink and drive“ zu Herzen und suchen nach köstlichen Alternativen. Hierfür wurde nun von der Obstland-Kellerei Allacher der alkoholfreie Glühwein kreiert, um die Adventzeit promillefrei zu genießen.

Zur Herstellung wird dafür der gehaltvolle Saft roter Weintrauben, in Kombination mit Glühwein-Gewürzen, verwendet. Im Unterschied zu anderen Herstellern setzt der Golser Betrieb allerdings keine künstlichen Aromen zu, sondern es wird das, von Allacher eigens dafür entwickelte, Direkt-Auslaugungs-Verfahren angewandt. „Man kann sich das so vorstellen, wie zu Hause in der Küche, nur in größeren Dimensionen. Zimtstangen und Gewürznelken kommen bei uns nicht in den Topf, sondern in einen riesigen Edelstahltank.“ Beim Verarbeiten helfen sogar die Kinder des Hauses gerne mit und im ganzen Betrieb breitet sich ein weihnachtlicher Duft aus. Nach dem Zusetzen von Zucker wird der trinkfertige, alkoholfreie Glühwein 6 Tage später abfiltriert. Ein arbeitsaufwendiges Verfahren, das sich aber durch den deutlich erkennbaren Qualitätsunterschied bemerkbar macht.

