Aviso: Tag der Weiterbildung am 3. November im ArbeitnehmerInnenzentrum St. Pölten

Die Messe der AK Niederösterreich für Erwachsenenbildung

St. Pölten (OTS) - Um den Zugang zur Weiterbildung zu erleichtern, veranstaltet die AK Niederösterreich gemeinsam mit ihren PartnerInnen im Netzwerk Bildungsberatung Niederösterreich den Tag der Weiterbildung.

Bildungseinrichtungen und Beratungsstellen beantworten Fragen zu Aus-und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Region, zum Nachholen von Bildungsabschlüssen und zu Bildungsförderungen. Zahlreiche Beratungsstellen und Erwachsenenbildungseinrichtungen aus der Region präsentieren ihr Angebot und bieten individuelle Beratungen an. In Kurzvorträgen berichten ExpertInnen der AK Niederösterreich Wissenswertes über Steuerrecht und Ausbildungen im Gesundheitsbereich.

Das Angebot ist kostenlos. Für Kinderbetreuung ist gesorgt.

Tag der Weiterbildung am 3. November im ArbeitnehmerInnenzentrum St.

Pölten



Datum: 3.11.2016, 15:00 - 19:00 Uhr



Ort:

ArbeitnehmerInnenzentrum

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten



