ORF TELETEXT: Neugestaltung des Wirtschaftsangebots

Wien (OTS) - Der ORF TELETEXT bietet seinen Leserinnen und Lesern im Bereich Wirtschaft (ab Seite 150) seit vielen Jahren neben tagesaktuellen Berichten über das inländische und ausländische Wirtschaftsgeschehen und Unternehmensberichten ab Seite 160 bzw. 180 ein umfangreiches Angebot an Börsenberichten, Börsen- und Kurs- sowie Investmentfondsdaten. Mit Montag, dem 17. Oktober 2017, bringt dieses Angebot zahlreiche Neuerungen, die den Leserinteressen noch besser gerecht werden. Der ORF TELETEXT-Wirtschaftsteil wurde vom TELETEXT-Service-Team der ORF Online und Teletext GmbH in Kooperation mit APA-Finance – der Finanznachrichten-Agentur der APA – überarbeitet, die redaktionellen Angebote wurden ausgebaut und die Börse- und Marktdaten teilweise erweitert bzw. in manchen Bereichen gestrafft.

Auch im neugestalteten Wirtschaftsteil des ORF TELETEXT finden Leserinnen und Leser damit weiterhin eine topaktuelle Übersichtsberichterstattung zum inländischen und ausländischen Wirtschaftsgeschehen, die von der TELETEXT-Redaktion in der ORF-Radiodirektion gestaltet wird, sowie den von den Partnern APA-Finance und Kreditschutzverband bereitgestellten Überblick über die Märkte als auch die wichtigsten nationalen und internationalen Börse- und Kursdaten.

Das Wirtschaftsmagazin im ORF TELETEXT (Topstory auf Seite 104 und Magazin ab Seite 150) wurde in den ersten acht Monaten des Jahres 2016 im Schnitt täglich von 200.000 Leserinnen und Lesern genutzt, die Monatsreichweite betrug über eine Million.

Ab sofort bietet der ORF TELETEXT ab Seite 150 (Übersicht Wirtschaft) bzw. ab Seite 160 (Börsen + Markt) folgende Neuerungen:

-) Die ORF TELETEXT-Seite 159 bietet Konjunkturmeldungen mit internationalem Schwerpunkt

-) Auf ORF TELETEXT-Seite 166 (Indizes) werden ab sofort übersichtlich auf einer Seite mehrmals täglich die Veränderungen von 14 internationalen Börsenindizes geboten

-) Auf den ORF TELETEXT-Seiten 167 (Börse Frankfurt), 169 (Börsen Europa), 170 (Börsen Osteuropa) und 172 (Börsen Übersee) werden zusätzlich zum tagesaktuellen Börsengeschehen verstärkt Börsenindizes präsentiert. Auf Seite 168 werden darüber hinaus ab sofort in einem Intervall von 15 Minuten die wichtigsten Aktienkurse der deutschen Privatanlegerbörse Tradegate veröffentlicht. Die Informationen zu Einzel-Aktien-Angeboten der Börsen Budapest, Prag und Warschau (Seite 171) werden ausgebaut, aus den Einzelangeboten von ausländischen Aktienmärkten entfallen dafür die Börsen Amsterdam, London und Zürich, Moskau und Tokio, das Angebot für New York (NYSE und Nasdaq) auf Seite 173 wird gestrafft

-) Die ORF TELETEXT-Seite 174 bietet redaktionelle Meldungen zu den Entwicklungen am Devisenmarkt, sowie laufende Euro-Dollar-Kurs-Vergleiche

-) Die ORF TELETEXT-Seite 177, auf der Gold- und Silberwerte zu finden sind, wird ausgebaut und bietet zusätzlich Werte zu Gold- und Silberbarren, Kronen, Silber-Philharmonikern und Platin-Kurse

-) Neben den Marktdaten zu Arbeitslosen- und Inflationszahlen werden künftig auf Seite 179 das Bruttoinlandsprodukt sowie Prognosen zum BIP veröffentlicht

Wirtschaftsangebot im ORF TELETEXT ab 17.10.2016 im Detail:

Seite / Inhalt

104 / Topstory Wirtschaft

150 / Wirtschaft Übersicht

151-154 / Wirtschafts-Nachrichten

155-158 / Unternehmens-Nachrichten

159 / Konjunktur-Nachricht

160 / Börsen + Markt Übersicht

161 / Börse Wien – Analyse

162 / Börse Wien – ATX

163 / Börse Wien – Prime Market

164 / Börse Wien – Continuous Market

165 / Börse Wien – Auction Market

166 /Börse Indizes

167 / Börse Frankfurt – Analyse

168 / Tradegate – Kurse

169 / Börse Europa – Analyse

170 / Börse Osteuropa – Analyse

171 / Osteuropa-Kurse

172 / Börse Übersee – Analyse

173 / New York – Kurse

174 / Devisen-Nachricht

175 / EZB-Kurse

176 / Valuten

177 / Gold + Silber

178 / Insolvenzen

179 / Arbeitslosenrate, Inflation, Bruttoinlandsprodukt

180 / Fonds Übersicht

181 / Fonds nicht in Euro

182 / Fonds in Euro A-E

183 / Fonds in Euro F-Q

184 / Fonds in Euro R-Z

Der ORF TELETEXT ist am Fernsehgerät und im Web (http://teletext.ORF.at) verfügbar sowie via App für iOS und Android-Betriebssysteme auch am Smartphone nutzbar.

