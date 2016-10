„Cotton Residence“: Wohnen im Wiener Innenstadt-Palais

Post baut 25 elegante Stadtdomizile in der Neutorgasse 7

Wien (OTS) - Es ist der Startschuss für ein außergewöhnliches Projekt: Im stilvollen Jahrhundertwende-Palais in der Neutorgasse 7, Ecke Werdertorgasse in gediegener Lage des ersten Bezirkes errichtet die Österreichische Post (Post Immobilien) die Cotton Residence:

25 repräsentative Eigentumswohnungen der Luxusklasse, viele mit großzügigen Terrassen und Balkonen und einem schönen Blick auf die Stadt. Das Projekt Cotton Residence, in Anlehnung an Lage und Geschichte des Gebäudes im traditionsreichen Wiener Textilviertel so benannt, startet ab sofort mit dem Verkauf. Bis zum Sommer 2018 werden die umfassenden Umbau- und Renovierungsarbeiten des Palais fertig gestellt sein. Mit der Vermarktung ist Otto Immobilien exklusiv beauftragt.

Cotton Residence bietet den künftigen Eigentümern 25 lichtdurchflutete Wohnungen mit durchdachten Grundrissen in den Größen von 64 bis 230 Quadratmetern. Fünf davon befinden sich in der sogenannten „Dachgeschoss-Beletage“ und haben Raumhöhen von 2,80 Metern – und das ohne störende Dachschrägen. Besonders spektakulär:

die beiden eleganten Penthäuser mit ihren Turmzimmern - und Raumhöhen von bis zu sechs Metern.

Ein Haus mit Geschichte

Das repräsentative Eckgebäude in der Neutorgasse 7/Werdertorgasse blickt auf eine lange Geschichte zurück: Im Jahr 1878 als Baumwoll-und Zwirnspinnerei im Auftrag der Textilfirma Harlander errichtet, gehörte das elegante Palais mit seinen weithin sichtbaren Ecktürmen bald zu den prägenden Bauten des damaligen Textilviertels, von den Wienern liebevoll-ironisch „Fetzenviertel“ genannt. Im Jahr 1910 erfolgte die Umwidmung in ein k. k. Post- und Telegrafenamt. Fast 140 Jahre später wird der ursprünglichen Bestimmung mit dem Namen Cotton Residence wieder Rechnung getragen: das Gebäude wird sich nach einer behutsamen Revitalisierung bzw. einem Dachausbau in neuem Gewand präsentieren.

Cotton Residence: Luxus auch im Innenbereich

Auch die Innenausstattung der Wohnungen wird dem eleganten Gesamtkonzept des Gebäudes gerecht: Hochwertige Eichenparkettböden, Stuckatur an den Decken, klassische Doppel-Flügelinnentüren, elektrisch steuerbare Jalousien, Naturstein und Designarmaturen – allesamt aus Manufakturen österreichischer Hersteller. In der hauseigenen Garage stehen den künftigen Bewohnern insgesamt 19 Parkplätze zur Verfügung.

