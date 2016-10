FEM VITAL - Wiener Mädchen und Frauengesundheitstage 2016

Frauen und Mädchen stehen im Mittelpunkt: am Freitag, dem 28. Oktober und am Samstag, dem 29. Oktober dreht sich im Wiener Rathaus alles um IHRE Gesundheit

Wien (OTS) - Seit 2001 widmet sich die fem vital den spezifischen Gesundheitsthemen von Mädchen und Frauen und ist so aus dem jährlichen Wiener Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Auch 2016 richtet die fem vital ihre Spotlights auf die aktuellsten und wesentlichsten Anliegen rund um das Thema weibliche Gesundheit – denn Gesundheit hat ein Geschlecht! In Vorträgen, Expertinneninterviews, Diskussionsrunden und an über 60 Ausstellungsständen informieren die Wiener Mädchen- und Frauengesundheitstage fem vital über frauenspezifische Gesundheitsthemen sowie Aspekte gesunder Lebensplanung- und –gestaltung.

Abgerundet wird das Programm durch spannende Workshops, ein großes Activity Center, Kinderbetreuung, musikalische Live-Acts, Kabarett uvm.

Freitag vormittag im Zeichen der MÄDCHENGESUNDHEIT

Am Freitag, dem 28. Oktober, von 9.00 bis 13.00 Uhr, steht die Veranstaltung ganz im Zeichen der Orientierungshilfe für junge Menschen. In Kooperation mit dem Stadtschulrat lädt der Veranstalter der fem vital, das Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele, Schülerinnen an diesem Tag ein, das breitgefächerte Angebot an Information, Beratung, Service, Diskussion und Entertainment aktiv für sich zu nutzen.

Im Fokus stehen Prüfungsangst und Leistungsdruck, Stress mit den Eltern, Essstörungen und Sexualaufklärung. Weiters werden Themen wie der Umgang mit Gewalt oder der Umgang mit Suchtmitteln beleuchtet. Aktiv wird es bei Streetdance, Selbstverteidigung und Dance in School.

ALLTAGSNAHE THEMEN, DIE FRAUEN UND MÄDCHEN IN JEDER LEBENSLAGE UND ALTERSGRUPPE BEWEGEN

Bei der fem vital können Frauen jeder Altersgruppe und Herkunft auf, ihr Wissen über einen gesunden Lebensstil und Alltagsbewältigung, seelisches Wohlbefinden, Gesundheit und gesundheitliche präventive Maßnahmen erweitern.

In einem eigenen Programm werden spezielle Workshops und Vorträge in den Sprachen Türkisch, Arabisch, Farsi und Somali gehalten, um auch dem internationalen Kontext und multikulturellem Profil einer Weltstadt gerecht zu werden.

ERFOLGSSTORY FEM VITAL

Der Erfolg der letzten Jahre gibt dem Team der Magistratsabteilung 24 – dem Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele recht, jedes Jahren folgen tausende Frauen der Einladung. „Frauengesundheit hat in Wien einen hohen Stellenwert, das wird auch in diesem 2tägigen Gratis-Event für die Wienerinnen sichtbar. Die fem vital Mädchen- und Frauengesundheitstage sind ein einzigartiges Angebot für Wienerinnen jeglichen Alters“ so die Wiener Gesundheitsstadträtin Maga Sonja Wehsely.

Die Leiterin des Büros für Frauengesundheit und Gesundheitsziele, Maga Kristina Hametner ist überzeugt: „Der bunte Mix an Vorträgen, Gesundheitschecks und Mitmachstationen, Informationsständen von rund 60 AusstellerInnen sowie Show- und Kabaretteinlagen rund um das Thema Gesundheit machen diesen Event ebenso interessant wie unterhaltsam“.

BUNTES PROGRAMM

Durch das abwechslungsreiche Programm der fem vital führen die beliebten ORF Moderatorinnen Ricarda Reinisch und Christina Karnicnik. Wie auch im Vorjahr übernimmt Heilwig Pfanzelter die Freitag-Nachmittags Moderation.

Auch dieses Jahr gibt es wieder die fem vital Lounge mit spannender Frauenliteratur und eine kostenlose Kinderbetreuung.

Gebärdendolmetscherinnen während der gesamten Veranstaltungszeit tragen zur barrierefreien Teilnahme an der erfolgreichen Veranstaltung bei. Zu den künstlerischen Highlights zählt auf jeden Fall das Kabarett von Eva D. am Samstag, dem 29. Oktober um 16.00 Uhr im Festsaal. Begleiten Sie die Kabarettistin Eva D. auf eine lustvolle Reise und tauchen Sie ein in ein leidenschaftliches Programm über verliebte Fruchtfliegen, ehrliche Schuhe und ganz alltägliche Rafinessen.

AKTIVWORKSHOPS im Activity Center

Streetdance

Qi Gong

Selbstverteidigung

Rainbow Yoga

Innere Aufrichtung – Übungen fürs Körperbewusstsein

Entspannungstechniken

Wirbelsäulentraining

Seniorentanz

Zumba

fem vital - 16. Wiener Mädchen- und Frauengesundheitstage

28. Oktober 09 bis 17 Uhr

29. Oktober 10 bis 18 Uhr

Wiener Rathaus

Der Eintritt ist frei!

www.femvital.at

