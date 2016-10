Wien-Josefstadt: Brandstiftung in Justizanstalt

Wien (OTS) - Am 16. Oktober 2016 um 21.20 Uhr legte ein 32-jähriger, inhaftierter Mann in einer Zelle in der Justizanstalt Wien-Josefstadt einen Brand. Nach aktuellem Ermittlungsstand zündete der Beschuldigte im Zellenbereich eine Decke mit einem Feuerzeug an. 14 Personen wurden verletzt. Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Brandgruppe und Polizisten der Tatortgruppe sind mit der Aufnahme der Spuren beschäftigt.

