Wiener Städtische Versicherung: Feierliche Eröffnung der Servicestelle am Erste Campus

Die neue Kundenservicestelle der Wiener Städtischen wurde unter Beteiligung prominenter Gäste im "Quartier Belvedere" eröffnet

Wien (OTS) - Die Landesdirektorin der Wiener Städtischen in Wien, Doris Wendler, durfte zur Eröffnung der neuen Kundenservicestelle am Erste Campus am 14. Oktober viele prominente Gäste begrüßen: Unter anderem Andreas Treichl, Vorstandsvorsitzender der Erste Group, Peter Bosek, Vorstand der Erste Group, Gerhard Fabisch, Präsident des Sparkassenverbandes, Stefan Dörfler, Vorstandsvorsitzender der Erste Bank Oesterreich sowie Günter Geyer, Aufsichtsratschef der Wiener Städtischen Versicherung und Robert Lasshofer, Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung.

„Mich freut es ganz besonders, dass wir die neue Geschäftsstelle – eine der größten in Wien – gemeinsam mit unserem Partner Erste Bank eröffnen können. Unsere Partnerschaft steht auf so stabilen Beinen, dass wir immer enger zusammenrücken – seit mehr als zwei Jahren gibt es eine Erste Bank Filiale im Ringturm, nun unsere Servicestelle am Erste Campus“, sagt Hermann Fried, Vertriebsvorstand der Wiener Städtischen.

„Durch diese räumliche Nähe können wir unsere Zusammenarbeit weiter intensivieren – zum Nutzen unserer Kundinnen und Kunden. Ich wünsche der Wiener Städtischen viel Erfolg und bin fest davon überzeugt, dass sie sich hier am Campus genauso wohl fühlen wird wie wir“, so Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich.

Die neue Geschäftsstelle der Wiener Städtischen Versicherung am Erste Campus zählt zu den größten Niederlassungen in Wien. Derzeit sind 54 MitarbeiterInnen für die Bedürfnisse und Sorgen der KundInnen vor Ort. Die Wiener Städtische Versicherung ist mit einem Marktanteil von mehr als 20 Prozent in Wien die klare Nummer eins.

