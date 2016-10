5 Jahre Partnerschaft HEFEL - ÖSV

Wien/Schwarzach (OTS) - ÖSV Präsident Peter Schröcksnadel, Sportdirektor Hans Pum und Bettwarenspezialist Dietmar Hefel haben allen Grund zur Freude: Vor 5 Jahren begann die höchst erfolgreiche Kooperation mit HEFEL als „offizieller Ausstatter des Austria Ski Teams“.

Seit 2011 stattet Österreichs führender Bettwarenhersteller HEFEL Textil die Athletinnen und Athleten des Austria Ski Teams mit Kissen, Bettdecken und Unterbetten aus. Speziell das HEFEL Reisekissen gehört seit 5 Jahren für viele zur unverzichtbaren Reisegrundausstattung.

Auch Marcel Hirscher, ÖSV-Superstar, setzt auf Ausrüster HEFEL: „Ohne das Reisekissen von HEFEL bin ich praktisch nie mehr unterwegs, denn für mich ist erholsamer Schlaf an jedem Ort enorm wichtig. Die hochwertigen Bettdecken und Kissen von HEFEL unterstützen meine Regenerations- und Schlafphasen perfekt. Ich finde diese Partnerschaft eine echte Bereicherung.“

Daten HEFEL Textil GmbH

HEFEL Textil ist einer der erfolgreichsten und innovativsten Bettwaren-Erzeuger Europas. Das gesamte Sortiment (Steppdecken, Kissen, Unterbetten, Bettwäsche) wird in höchster Qualität zu 100% in Österreich gefertigt. Als weltweit erster Bettwarenhersteller verwendete HEFEL Textil die rein pflanzliche Faser Tencel® für Füllung und Gewebe. Das 1907 gegründete Unternehmen exportiert heute in über 45 Länder weltweit.

www.hefel.com

http://www.hefel.com/de/aktuelles/partner-austria-ski-team

Rückfragen & Kontakt:

HEFEL Textil GmbH, A-6858 Schwarzach, www.hefel.com

Presse: Mag. Gabriele Neumair, + 43 664 1547009,

gabriele.neumair @ padez-consult.at