ServusTV setzt neuen Akzent im Vorabendprogramm: "Servus am Abend – Das bewegt Österreich"

Ab 27. Oktober, von Montag bis Freitag ab 18:10 Uhr eine Stunde live

Salzburg/Wals-Himmelreich (OTS) - ServusTV startet am Donnerstag, 27. Oktober, mit seiner neuen Vorabend-Sendung „Servus am Abend“ und setzt damit einen neuen Akzent im Vorabendpro-gramm. Täglich von Montag bis Freitag ab 18:10 Uhr meldet sich das neue Moderatoren-Duo Florian Lettner und Jakob Glanzner live aus dem „Servus am Abend“-Studio und begleitet die Österreicher mit einem bunten Themenmix von aktuell bis unterhaltend in den Feierabend.

Das Sendungskonzept – täglich eine Stunde live

Heimkommen und einschalten – mit den besten Bildern und Geschichten des Tages aus Österreich. „Servus am Abend“ startet mit dem Thema des Tages und blickt hinter die Kulissen aktueller Ereignisse. Gleichzeitig bietet die Sendung auch einen unterhaltsamen und bunten Themen-Mix. Neben täglichen Fixpunkten wie einem Live-Studiogast und Nachrichten aus den Bundesländern, gibt es für jeden Wochentag einen individuellen thematischen Fokus. Von Kochen über digitale Themen bis hin zur Wettershow, die wöchentlich einem anderen Wetterphänomen auf den Grund geht, bietet „Servus am Abend“ ein Potpourri aus unterschiedlichsten Rubriken.

Das neue Moderations-Duo

Moderiert wird die neue Vorabendsendung von Florian Lettner (28) und Jakob Glanzner (26). Sie führen gemeinsam durch die Sendung, betrachten die Welt mit einer gesunden Portion Ironie – und nehmen sich ab und zu auch gegenseitig aufs Korn. Jakob Glanzner, der Live-Erfahrung vom Radio mitbringt, freut sich, dass er sich für „Servus am Abend“ nicht verstellen muss: „Ich kann so sein, wie ich bin – habe einfach einen entspannten, lustigen Abend mit Freunden und treffe dabei Menschen und ihre spannenden Geschichten.“ Florian Lettner, der seine Karriere bei ServusTV gestartet hat, kehrt nach vier Jahren bei der ProSieben-Sendung „taff“ jetzt wieder zurück zu seinen Wurzeln. „Ich möchte die Zuschauer mit einem positiven Gefühl, guter Laune und einem Lächeln in ihren wohlverdienten Feierabend begleiten“, sagt er über seinen neuen Job.

Die Kronen Zeitung als Kooperationspartner

Die Kronen Zeitung ist auch beim neuen Format Kooperationspartner. Bei der täglichen Live-Schalte in die Redaktion der größten Tageszeitung des Landes erhalten die Seher einen Überblick zu den Top-Meldungen des nächsten Tages.



Der Vorabend bei ServusTV

Servus Journal, live ab 18:00 Uhr

Servus am Abend, live ab 18:10 Uhr

Servus Journal, live ab 19:20 Uhr

Quizmaster, ab 19:35 Uhr

