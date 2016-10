Jule Gölsdorf: "Bei mir sterben Artisten mitten in der Manege - vor den Augen der Fürstenfamilie!"

Tödliche Vorstellung, Kriminalroman, Aufbau Verlag

Für ihren zweiten Monaco-Krimi hat sich Autorin Jule Gölsdorf das weltberühmte Zirkusfestival von Monte Carlo als Schauplatz ausgesucht. "Der Zirkus ist eine wunderschöne Welt, die von Freundschaft erzählt, egal wer du bist und wo du herkommst", hat Prinzessin Stéphanie von Monaco der Autorin im Interview gesagt, als sie zur Recherche hinter den Kulissen des Festivals unterwegs war.

"Diese heile Welt wird bei mir durcheinander gewirbelt, ein Serienkiller treibt besonders perfide sein Unwesen, er lässt die Artisten mitten in der Manege sterben", so Jule Gölsdorf. Ob das der Prinzessin gefallen wird? "Sie hat gesagt, das käme ganz auf den Kriminalfall an, es wäre auf jeden Fall jede Menge los im Zirkus!", erzählt Jule Gölsdorf lachend. Die Journalistin, die zur Recherche immer wieder nach Monaco reist, ist selbst ein großer Zirkusfan.

"Ich liebe den Zirkus, das ist ein Ort, der noch echt ist, weit entfernt von der virtuellen Welt. Dort sitzen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten beieinander. Auch die Fürstenfamilie sitzt direkt neben den übrigen Zuschauern. Das finde ich toll! Prinzessin Stéphanie hat überhaupt keine Berührungsängste, das ist sehr sympathisch", erzählt sie über die Schirmherrin des Festivals. Jule Gölsdorf war aber nicht nur in Monaco, um Zirkusluft zu schnuppern, sondern ist sogar in einem Zirkuswagen mitgereist. Außerdem hat sie mit vielen Artisten Interviews geführt und einige wahre Geschichten in ihren Roman einfließen lassen.

Die Autorin recherchiert sehr genau, um ihre Kriminalgeschichte realitätsgetreu schreiben zu können, absolvierte sie ein Praktikum bei der monegassischen Polizei und schaute einem Rechtsmediziner bei einer Obduktion über die Schulter.

Über ihre Recherchen erzählt Jule Gölsdorf auch bei Lesungen und steht für Interviews zur Verfügung.

Tödliche Vorstellung - Der zweite Fall für Valeri und Dupont

Kurzinhalt:

Im Hafen von Monaco wird eine weibliche Leiche angespült. Alles deutet auf einen Selbstmord hin, doch keine vierundzwanzig Stunden später gibt es die nächste Tote: Beim berühmten Zirkusfestival von Monte Carlo wird eine Artistin von einem Tiger angegriffen und getötet. Ein tragisches Unglück oder doch ein Mord? Und was haben die Tierschützer damit zu tun, die rund um das Festival demonstrieren? Kommissarin Coco Dupont ermittelt mit ihrem wortkargen Kollegen Henri Valeri, der mitten in einer Ehekrise steckt. Doch für die Lösung privater Probleme bleibt keine Zeit, denn es gibt weitere Todesfälle ... Ein Serienmörder in Monaco?

JULE JULIA GÖLSDORF ist Moderatorin bei n-tv und beim NDR. Zuvor war die studierte Journalistin ein bekanntes Gesicht der ZDF-Kindernachrichten-Sendung "logo!", die mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Für ihren zweiten Kriminalroman recherchierte die Autorin hinter den Kulissen des berühmten Zirkusfestivals, das jedes Jahr im Januar unter der Schirmherrschaft von Prinzessin Stéphanie von Monaco stattfindet.

