Stronach/Lugar: Finanzminister Schelling ist Ankündigungsweltmeister

Wien (OTS) - „Es zeigt sich ganz klar, diese Regierung ist am Ende und Schelling nur ein Ankündigungsweltmeister!“, kommentiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar die Aussagen von Finanzminister Hans Jörg Schelling in der heutigen Pressestunde. Seit über einem Jahr spreche er von Arbeits- und Expertengruppen, aber an der Umsetzung hapere es gewaltig. Auch wenn eine Zusammenarbeit mit der SPÖ schwierig sei, könne er doch in seinem eigenen Bereich etwas weiterbringen. „Schelling redet sich gerne auf andere aus, tut aber selbst nichts“, kritisiert Lugar etwa auch im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich. „Absichten ja, aber es passiert nichts!“, so der Team Stronach Klubobmann.

