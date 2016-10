5-jähriges Jubiläum der Flatschers Erfolgsstory

Wien (TP/OTS) - Am 14.10. lud der Erfolgsgastronom Andreas Flatscher zur Jubiläumsfeier, denn das 5-jährige Bestehen seiner Lokalitäten in der Kaiserstraße in Wien wurde gefeiert. Rund 150 bekannte Persönlichkeiten, sowie 600 Stammgäste, sind der Einladung gefolgt, um Ihre Glückwünsche auszusprechen und das Flatschers-Imperium hochleben zu lassen.

