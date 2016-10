Korosec: Pensionserhöhung für Alle

Pensionen sind keine Almosen

Wien (OTS) - 16.10.2016 - "Ich fordere eine Pensionserhöhung für alle Pensionistinnen und Pensionisten in gleicher Weise", so Korosec in Bezug auf einen heutigen Artikel in der Kronen-Zeitung.

"Wer in die Pensionsversicherung einzahlt, muss auch die Gegenleistung erhalten. Pensionen sind keine Sozialleistung und kein Almosen, die Pensionsanpassung dient der Erhaltung der Kaufkraft aller Pensionen. Für mich ist es daher nicht akzeptabel, dass nur manche Pensionistinnen und Pensionisten die volle Pensionsanpassung erhalten sollen", so Korosec klar und unmissverständlich.

