Wien – Donaustadt: Kellerbrand

Wien (OTS) - Gestern brannte Unrat in einem Keller eines Mehrparteienhauses am Alfred-Kubin-Platz. Die Feuerwehr versorgte Anwohner und löschte die Flammen. Zehn Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Spitäler gebracht. Brandexperten des Landeskriminalamts Wien führen die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache.

