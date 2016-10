"Die Geissens": Besuch von Wolfgang Bosbach

Neue Folge der beliebten Doku-Soap

Hoher Besuch in der Villa Geissini

Sendetermin: Montag, 17. Oktober 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II

Hoher Besuch kündigt sich bei Carmen und Robert an: Politiker Wolfgang Bosbach und Rapper Kay One geben eine Stippvisite in der Villa Geissini. Da trifft es sich gut, dass die Geissens in der Küche aufgerüstet haben: Dennis, der neue Koch, darf sein Können sogleich unter Beweis stellen, denn: Die prominenten Gäste bleiben zum Essen!

Carmen und Robert fühlen sich in St. Tropez so langsam wieder voll und ganz heimisch. Von einer Freundin haben sie den Koch Dennis empfohlen bekommen. Dieser wird natürlich standesgemäß im Rolls Royce vorgefahren und ist mächtig beeindruckt. Nervös stellt er sich der Aufgabe, die Familie von seinen Qualitäten zu überzeugen, denn schließlich soll der Koch auch mit auf die "Indigo Star".

Unterdessen trifft Roberts neues Spielzeug ein, ein Ferrari mit weit über 700PS. Auch wenn Carmen von diesem Einkauf nicht begeistert ist, mit dem Soundcheck kann das Auto zumindest Robert voll und ganz überzeugen.

In der Villa Geissini hat sich diesmal ganz besonderer Besuch angekündigt: Neben dem Rapper Kay One, der den neuen Song für die Familie im Gepäck hat, ist auch Politiker Wolfgang Bosbach bei den Geissens zu Besuch. Und da an einem Sonntag auch in St. Tropez die Friseurgeschäfte geschlossen sind, bereitet Carmen kurzerhand selbst ihr Styling vor: stilecht mit Fönhaube.

