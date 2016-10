Wien – Hernals: Marihuanaplantage in Wohnung entdeckt

Wien (OTS) - Beamte der EGS entdeckten gestern eine Marihuanaplantage in einer Wohnung in der Haslingergasse. Der Mieter der Wohnung zeigte sich sofort geständig und gab an die Marihuanapflanzen für den Straßenverkauf anzubauen. Insgesamt umfasste die Indoor-Plantage 70 Pflanzen. 200 Gramm bereits getrocknete und abgepackte Marihuanablüten konnten ebenfalls sichergestellt werden. Des Weiteren wurde ein Revolver Kaliber 22 mm in der Wohnung des 49-Jährigen aufgefunden und sichergestellt. Der Mann ist in Haft.

