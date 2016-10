Das Ronacher und Die Post – zwei Top-Hotels gehen den nächsten Schritt mit ncm

Simone und Markus Ronacher vertiefen die Zusammenarbeit mit den Digital Experts der ncm

Bad Kleinkirchheim/Salzburg (TP/OTS) - Die beiden traditionsreichen Hotels von Familie Ronacher in Bad Kleinkirchheim bekommen ein neues Gesicht im Web. Der Internet-Auftritt von Kärntens einzigem 5-Stern-Superior Haus Das Ronacher und dem Familienhotel Die Post wird einem Relaunch unterzogen. Nach den guten Erfahrungen in der Vergangenheit hat Familie Ronacher sich dafür wieder an die Experten der ncm gewandt.

Digitale Strategie von ncm

Die beiden Hotels werden 2017 in neuem digitalen Glanz erstrahlen. Der Relaunch der Websites ist eingebettet in ein ganzes Paket an Maßnahme – Social Media Wall und Blog inklusive – basierend auf einer umfassenden digitalen Strategie, ausgearbeitet von ncm. Das Projektteam um die Kundenverantwortliche Daniela Aichner, Designer Sebastijan Kolenko und Texter Florian Feichtner freut sich auf die spannenden Aufgabe und das Vertrauen.

„Wir schätzen die digitale Tourismus-Kompetenz der ncm und die individuelle Kundenbetreuung seit Jahren und vertrauen deshalb in vielen Bereichen auf ihre Dienste. So kommen nicht nur die Websites unserer Hotels von den Experten aus Salzburg. Wir nutzen beispielsweise mit dem RezeptionsAssistenten auch im Angebotswesen ein sehr effizientes Tool der ncm.“, erklärt Markus Ronacher die Entscheidung für die erweiterte Zusammenarbeit.

Full-Service Agentur ncm

Die Full-Service Internet-Agentur aus Salzburg ist seit ihrer Gründung vor 20 Jahren auf Hotellerie und Kunden aus dem Tourismus spezialisiert. Durch die langjährige Erfahrung und das spezielle Wissen der Experten aus den unterschiedlichen Bereichen kann die ncm digitale Lösungen bieten, die wirtschaftlichen sehr erfolgreich sind. Das Ronacher (http://www.ronacher.com/) und die Post (http://www.diepost.com/) setzen zum wiederholten Male auf diese Kompetenz.

Rückfragen & Kontakt:

ncm.at - net communication management gmbh

Mag. Daniela Aichner

Kundenverantwortung

+43 662 644 688

www.ncm.at

info @ ncm.at