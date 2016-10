Amon zu CETA: SPÖ schwenkt auf klare ÖVP-Linie ein

Vernünftige Mitterlehner-Linie zum Kanada-Abkommen setzt sich durch - ÖVP setzt sich für Exportland Österreich und Arbeitsplätze ein

Wien, 14. Oktober 2016 (ÖVP-PD). "Mit dem Schwenk von SPÖ-Kanzler Kern setzt sich die klare ÖVP-Linie zum Kanada-

Abkommen durch. Die Vernunft hat doch noch gesiegt", sagt ÖVP-Generalsekretär Werner Amon zur heutigen Entscheidung des SPÖ-Präsidiums für CETA. "Die SPÖ ist in die richtige Richtung geschwenkt. Denn Österreich ist ein exportorientiertes Land,

sechs von zehn Euro werden im Ausland erwirtschaftet. Jeder

zweite Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt am Export", so

Amon.

Amon kritisiert das lange Zuwarten der SPÖ und die

tendenziöse Kampagne gegen das Abkommen. "Damit hat die SPÖ Unsicherheit ausgestrahlt und unnötig Ängste in der

Bevölkerung geschürt. Das war nicht im Sinne des Exportlandes Österreichs", betont Amon, der in diesem Zusammenhang die

klare Linie von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner hervorhebt. Mitterlehner habe die österreichischen Interessen hervorragend vertreten und viele Bedenken bereits in den

Handelsministerräten ausgeräumt. Dazu zähle auch der Einsatz

für die "Gemeinsame Auslegungserklärung", die weitere Klarstellungen bringt, ohne den insgesamt gut und fair

verhandelten Vertrag zu ändern.

Seit jeher gemeinsame Regierungslinie war die Einstufung

als gemischtes Abkommen, das auch vom österreichischen

Parlament ratifiziert werden muss. Dass die Schiedsgerichte

von der vorläufigen Anwendung ausgenommen werden müssen, hat Mitterlehner schon im Mai auf der EU-Ebene eingebracht und bis

Juli mit den anderen EU-Handelsministern bei der EU-Kommission durchgesetzt. "Wer das im Oktober noch als neu darstellt,

feiert höchstens fiktive Verhandlungserfolge. Faktisch waren

diese Punkte längst geklärt", bekräftigt Amon.

