Drei mit neuem Virtual Reality Testangebot im 3Shop Donauzentrum.

- Neue Sony PlayStation VR in der VR-Zone im 3Shop.- Europapremiere bei Drei: HTC Vive Verkaufsstart am 20. Oktober.

Wien (OTS) - Ab Freitag, den 14. Oktober startet der 3Shop Donauzentrum mit einem neuen VR-Testangebot in seiner VR-Zone. Interessierte können die mit Spannung erwartete Sony PlayStation VR mit einer Auswahl an verschiedenen Demos testen und ihren Test-Termin auf www.drei.at/vr vorreservieren. Die Testzeiten: Mi, Do von 15:00 bis 19:30, Fr von 10:00 bis 19:30 und Samstag von 10:00 bis 17:30.

Europaweit erster HTC Vive Verkauf im 3Shop Donauzentrum.

Viele Virtual Reality Freunde, welche die HTC Vive seit Mai 2016 im 3Shop Donauzentrum getestet haben, warten bereits auf den Verkaufsstart. Am 20. Oktober 2016 ist es soweit: Drei wird die HTC Vive als erster Mobilfunk-Betreiber Europas in sein Sortiment aufnehmen und im 3Shop Donauzentrum um 899€ anbieten.





Großes Interesse an Virtual Reality Test bei Drei.

Im Mai 2016 startete Drei als erster Mobilfunkanbieter ein Virtual Reality Komplettangebot in Österreich. Neben einer eigenen VR-Plattform auf www.drei.at/vr bietet das Unternehmen Interessierten die Möglichkeit, die aktuellsten VR-Sets, -Brillen, Anwendungen und Videos in einer neu errichteten VR-Zone im 3Shop Donauzentrum zu testen. Interessierte Besucher konnten mittels VR-Headsets vom Abenteuer im All bis zur Tiefe des Ozeans abtauchen. Mehr als 1.000 Besucher haben seit 18. Mai diese Test-Möglichkeit angenommen. Da seit September neue Test-Demos zur Verfügung stehen, kamen viele VR-Begeisterte sogar zweimal.

Hololens Hackathon im 3Headquarter.

Von 9. bis 11. September 2016 fand am Firmensitz von Drei im Rahmen des aktuellen Virtual/Augmented Reality Fokus der erste österreichische Hololens Hackathon statt. Die Veranstaltung von hyde.media rund um die neue Augmented Reality Brille von Microsoft begeisterte über 40 Programmier-Experten aus Ungarn, Berlin, Salzburg, Linz und Wien.

Alle Hackathon Teilnehmer waren sich darin einig, dass Augmented Reality gemeinsam mit Virtual Reality das große Ding der Zukunft ist. Der Gesamt-Gewinner des ersten Hololens Hackathons wird am 20. Oktober 2016 auf den Digital Days in der TU Wien bekanntgegeben.

Über Drei:

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2016 einen Umsatz von 373 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, MobileTV, Film- und Musik-Diensten oder Bezahllösungen für das Smartphone. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das größte LTE-Netz des Landes. Im jüngsten Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect (Ausgabe 1/2016) ging Drei bereits zum dritten Mal als Gesamtsieger hervor. Drei erzielte bei Österreichs größten Service-Ranking den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel „Service-Champion“ (8/2016).

