Donaustadt: „Mutter der Beatles“ gastiert in Eßling

Wien (OTS/RK) - Im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) wird am Samstag, 15. Oktober, das unterhaltsame Musik-Programm „Beatles – im neuen Kleid!“ geboten. Bei diesem mitreißenden Konzert singt laut Ankündigung der Veranstalter die „Mutter der Beatles“ höchstpersönlich. Mit ihrem Quartett widmet sich die sangesfrohe Frau Mama, Sabine Brezina, dem Liedgut der legendären „Pilzköpfe“. Die österreichische Combo tritt unter dem Namen „The Fools On The Hill“ auf. Beginn des klangvollen Abends ist um 19.00 Uhr. Der Zutritt ist gratis. Zählkarten-Vergabe: Telefon 774 80 72, E-Mail reservierung @ kulturfleckerl.at.

„Schräge“ Rhythmen am Samstag, Infos: 0699/180 646 40

Das Ensemble „The Fools On The Hill“ besteht aus Sabine Brezina (Lead-Gesang), Nadja Milfait (Cello, Gesang), Peter Marnul (Geige, Mandola, Ukulele, Ziehharmonika, Gesang) sowie Wilfried Modlik (Gitarre, Gesang). Organisator der Veranstaltung ist der Verein „Kulturfleckerl Eßling“. „Kulturfleckerl“-Obfrau Angela Hannappi, sagt über das Stadl-Gastspiel der „Fools“: „Wer es gerne etwas schräg und außergewöhnlich mag, sollte sich diese Band nicht entgehen lassen“. Besonders „ursprüngliche“ Versionen von „Beatles“-Stücken sind bei dem Konzert zu vernehmen. Die Gruppe hat eine CD veröffentlicht: „Die Mutter der Beatles packt aus!“ (4 Lieder, Videos plus Fotos). Auskünfte zu den mannigfaltigen Kultur-Terminen im gemütlichen „Stadl“ in der Eßlinger Hauptstraße 96: Telefon 0699/180 646 40 bzw. E-Mail kultur @ kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Kapelle „The Fools On The Hill“:

http://foolsonthehill.at

Verein „Kulturfleckerl Eßling“:

www.kulturfleckerl.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk