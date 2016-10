Spreadtrum arbeitet mit Qianxun Weizhi gemeinsam an beschleunigter Industrialisierung des Satellitennavigationssystems BeiDou

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Spreadtrum Communications ("Spreadtrum"), ein führendes fabless Halbleiterunternehmen in China mit fortschrittlicher Technologie für die Mobilfunkstandards 2G, 3G und 4G, hat heute auf der Computing Conference in Hangzhou eine strategische Zusammenarbeit mit Qianxun Weizhi angekündigt, einer offenen Plattform für Positionierungsdienste. Die beiden Firmen wollen ihre jeweiligen Vorteile in Technologie, Marketing und Know-how zu Positionierungsdienst-Plattformen nutzen, um, kombiniert mit Cloud Computing, Datentechnologie und dem gegenwärtigen Ökosystem, eine komplette Ökosystem-Industriekette für Positionierungsdienste aufzubauen und die kommerzielle Entwicklung des chinesischen Satellitennavigationssystems BeiDou zu fördern.

Qianxun Weizhi ist Eigentümer des BeiDou Ground Base Enhancement System (BGBES), ein Netzwerk, das aus einer Reihe von Boden-Basisstationen, einem Betriebssystem und einem Präzisions-Positioniersystem besteht, und den Kern-Algorithmus und umfangreiche Erfahrung in der Verwaltung von Internet-Netzwerken miteinschließt. Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit wird Qianxun Weizhi die Plattformen von Spreadtrum mit FindNow ausrüsten, einer standardisierten Erweiterung eines globalen Satellitennavigationssystems (A-GNSS), die mit A-BDS/A-GPS/A-GLONASS drei wichtige Satellitensysteme, hochpräzise differentielle Positionsbestimmungssysteme sowie die Extended Ephemeris-Technologie unterstützt. Spreadtrum wird auf Basis seiner derzeitigen Kernplattform Qianxun Weizhi hinsichtlich Service-Schnittstellen unterstützen, und gleichzeitig seine Wettbewerbsvorteile bei der Vermarktung von Chips für die Mobilkommunikation und der hinter dem Beidou Navigations-Chip steckenden Technologie ausschöpfen, um den Anwendungsmarkt für Beidou zu erweitern und die Dienstleistungsbranche für Positionsbestimmungssysteme in China voranzubringen.

"Wir fühlen uns geehrt, strategisch mit Qianxun Weizhi zusammenarbeiten zu können", so Dr. Leo Li, Chairman und CEO von Spreadtrum Communications. "Spreadtrum, das mit seiner führenden Technologie und seinen Vorteilen im Markt als erster Chip-Hersteller in China die Beidou-Navigationstechnologie auf mobilen Terminals in großem Umfang einsetzt, freut sich darauf, im Verbund mit Qianxun Weizhi seinen Nutzern weitere Produkte und Lösungen anzubieten, die auf der Technologie für hochpräzise Positionsbestimmung gründen".

Herr Chen Jinpei, CEO von Qianxun Weizhi, kommentierte, "Ein öffentlicher Dienst kann jede Menge an Hardware und Applikationen zur Hand haben und damit das Erscheinungsbild eines Anbieters mit einer phänomenalen Position im Markt vermitteln. Grundlegend benötigt ein öffentlicher Dienst einfach nur eine Software mit mehr Fähigkeiten, die eine bessere Erfahrung liefern, was am Ende mehr Wert bietet. Spreadtrum ist Qianxun Weizhis zentraler Partnerlieferant für Chips, und erleichtert uns, das Level an Service zu erbringen, das wir bereitstellen müssen. Die Zusammenarbeit mit Spreadtrum hat nicht nur die Palette der auf der Qianxun Weizhi Service-Plattform verfügbaren Anwendungen erweitert, ihr kommt auch große Bedeutung für die Beschleunigung der kommerziellen Entwicklung von BeiDou und dem Ausbau verwandter Applikationen bei".

Informationen zu Spreadtrum Communications

Spreadtrum Communications, eine Tochtergesellschaft von Tsinghua Unigroup, Ltd, ist ein fabless Halbleiterhersteller, der mobile Chipsatz-Plattformen für Smartphones, Feature-Phones und andere Produkte der Unterhaltungselektronik entwickelt, die die Mobilfunkstandards 2G, 3G und 4G unterstützen. Spreadtrums Lösungen verbinden die hochintegrierten, energieeffizienten Chipsätze mit anpassbarer Software und Referenzdesigns zu einer kompletten, schlüsselfertigen Plattform, so dass Kunden schnellere Designzyklen mit geringeren Entwicklungskosten erzielen können. Zu den Kunden Spreadtrums gehören sowohl globale als auch in China ansässige Hersteller, die mobile Produkte für Verbraucher in China und in Schwellenländern auf der ganzen Welt entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.spreadtrum.com.

Informationen zu Qianxun Weizhi

Basierend auf dem Konzept "Internet + Location (Beidou)" engagiert sich Qianxun Weizhi dafür, Integration und Aufbau von BGBES zu stärken und eine offene Plattform für Positionierungsdienstleistungen mit den technologischen Vorteilen von Satellitenpositionierung, Cloud Computing und Big Data zu errichten. Qianxun Weizhi bietet zudem zentimetergenaue, hochpräzise Standortdienste, um die Nachfrage des inländischen Industrie- und Massenmarkts nach akkuraten Standortdiensten zu decken. Weitere Informationen finden Sie unter www.qxwz.com

