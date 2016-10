Russlands neue Wirtschaft schafft Wachstum und Arbeitsplätze

St. Petersburg, Russland (ots/PRNewswire) - Ulmart, Russlands führende eCommerce-Plattform und der erste Onlinehändler dort, der Einnahmen von mehr als 1 Milliarde USD erzielen konnte, führte bei der Expo Real in München vor, weshalb das Unternehmen der Star der "neuen russischen Post-Rohstoff-Wirtschaft" ist.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151015/277241LOGO )

In seinem zweiten Jahr auf der Immobilienmesse erhielt Ulmart großes Lob für den innovativen Ansatz seines Messestands. Ulmart stellte dort Modelle seiner einzigartigen urbanen und vorstädtischen Fulfillment Centers aus und führte darüber hinaus drei Geschäftssitzungen durch, die die Rolle des Unternehmens in der "4. industriellen Revolution (4. IR)" behandelten, wie sie vom Gründer und Präsidenten des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab beschrieben wurde.

"Diese digitale Revolution definiert die Art, wie Geschäfte abgewickelt werden, neu. Die alte Wirtschaft spielt zwar immer noch eine Rolle als Grundlage für die neue, wird aber für die kommenden zehn, zwanzig oder dreißig Jahre kein Wachstumsfaktor mehr sein. Als führende eCommerce-Plattform in Russland richten wir uns nach Professor Schwabs Buch zur 4. IR und gestalten unseren Geschäftsbetrieb im Hinblick auf die Zukunft neu", erklärte Brian Kean, Chief International Officer bei Ulmart.

Wie Vertreter des Unternehmens und Teilnehmer der Geschäftssitzungen am Stand zuvor bereits mehrfach erwähnt hatten, schafft das Wachstum im eCommerce und im gesamten Tech-Bereich nicht nur Arbeitsplätze innerhalb einer russischen Wirtschaft, die eine neue und solidere Vitalität an den Tag legt, sondern dieses neue verbraucherorientierte Wachstum führt auch zu höheren Bewertungen im Immobilienbereich.

"Die alten Lagerhallen und die vorhandene Infrastruktur boten uns einfach nicht das, was wir brauchten. Die Verbraucher im russischen eCommerce haben sehr spezifische Anforderungen, die sich von denen ihrer europäischen und amerikanischen Pendants unterscheiden. Um diese Kundenwünsche erfüllen zu können, mussten wir unsere Fulfillment Centers von Grund auf entsprechend aufbauen und dabei Technologien einführen, die in Russland zuvor schlicht noch nie verwendet worden waren. Das Ergebnis war, dass wir in den vergangenen fünf Jahren ein explosives Wachstum verzeichnen konnten", so Elena Smirnova, Chief Communications Officer des Unternehmens.

Russische Verbraucher sind erfahrene Einwohner der 4. IR-Welt Sie bringen die Wirtschaft dazu, entweder aufzuholen oder, wie im Fall von Ulmart, die Revolution anzuführen. Die Befriedigung der Kundenwünsche führt endlich zu einem Wirtschaftswachstum in Russland.

"Die 4. IR ist hier, und man kann sie entweder annehmen und gedeihen oder sie nicht verstehen und erfolglos bleiben", so Brian Kean zum Abschluss einer der Sitzungen des Unternehmens mit dem Titel: "Können intelligente Städte zu Inseln des Wachstums für die russische Wirtschaft werden."

Rückfragen & Kontakt:

Brian Kean

+7(921) 947 8140

kin.b.p @ ulmart.ru