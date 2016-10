Weltweit erstes Stadion mit LED-Technologie am gesamten Gelände: Philips Lighting beleuchtet Atletico Madrid

Philips Lighting ist offizieller Lichtpartner von Atletico Madrid. Das LED-Lichtsystem „Philips ArenaExperience“ sorgt mit interaktiven Lichteffekten für einzigartige Atmosphäre.

Wien (OTS) - Spitzenfußball in bestem Licht: Mit dem Umzug in ihr neues Stadion können sich die Fans von Atletico Madrid ab 2017 auf überwältigende Fußballerlebnisse freuen. Ein Highlight der neuen Arena wird das multifunktional einsetzbare Lichtsystem "Philips ArenaExperience". Dieses kommt in der neuen Heimspielstätte des spanischen Spitzenclubs weltweit erstmals zum Einsatz – und umfasst neben LED-Flutlichtern auch Lichtlösungen für die Zugangsbereiche, die Fassade und das Dach sowie für die Gästebereiche im Inneren. Der Weltmarktführer für Beleuchtung wird zudem offizieller Lichtpartner des spanischen Spitzenclubs für die nächsten vier Saisonen.

„Wir begrüßen Philips Lighting als idealen Partner. Mit der Technologieführerschaft für LED-Beleuchtung werden unsere Fans unser neues Stadion mit einzigartigen Lichtstimmungen erleben“, freut sich Atletico Madrid-Geschäftsführer Miguel Ángel Gil.

Das besondere Plus der Philips ArenaExperience-Beleuchtung liegt in deren Dynamik und Flexibilität. Am spektakulär geschwungenen Arena-Dach ermöglichen Philips VayaFlood LED-Strahler schnell und stufenlos variierbare Lichtstimmung in 16 Millionen Farben. Stadionbesuche werden noch emotionaler gestaltet und das Fan-Geschehen wird von interaktiven Lichteffekten begleitet. Die Arena in leuchtenden Vereinsfarben sowie Lichtshows bei erzielten Toren sind naheliegende Anwendungsmöglichkeiten. Entsprechende Effekte lassen sich auch auf die Fassaden-Beleuchtung von Philips ColorKinetics erweitern. Die Vielseitigkeit und Flexibilität der Beleuchtung zahlt sich auch aus, wenn das Stadion für andere Events wie etwa Konzerte genutzt wird. Auf dem Spielfeld garantieren 336 Philips ArenaVision LED-Flutlichtstrahler beste Sicht in bestem Licht. Sie erfüllen alle Standards der spanischen Fußballliga, der UEFA und der FIFA für Stadionlicht und ermöglichen Fernsehübertragungen in höchster Qualität, auch bei Superzeitlupen in Ultra-HD-Auflösung. Zudem lassen sie sich verzögerungsfrei aus- und wieder eingeschalten und auch synchronisiert in Lightshows einbinden, beispielsweise während der Halbzeitpause oder vor Anpfiff der Spiele.

Josep Martínez, Geschäftsführer von Philips Lighting in Spanien und Portugal, betont die Inszenierungsmöglichkeiten der Gesamtlösung:

„Licht erweckt das Stadion für die Fans zum Leben – bei ihrer Anreise aus der Ferne, am Einlass und zur Illumination des Spielgeschehens auf dem Rasen.“

Großen Wert legt Atletico Madrid auf die neuen „Neptuno“-VIP-Bereiche: besonders energieeffiziente und hochwertige Philips LED-Leuchten unterstreichen das Ambiente und laden zum Verweilen ein. Sie werten das Gesamterlebnis auf und reduzieren zugleich die Energiekosten um mehr als 60 Prozent gegenüber einer herkömmlichen Beleuchtung.

Das maßgeschneiderte Lichtsystem ist als Gesamtlösung auf die neue Arena mit ihren 67.000 Plätzen abgestimmt. Durch die Vielzahl an Beleuchtungsoptionen wird sich die Beleuchtung einfach, flexibel und ohne situativen Mehraufwand für unterschiedliche Veranstaltungstypen nutzen lassen – von Fußballspielen bis hin zu Konzerten. Damit trägt das Lichtsystem zur durchschnittlichen Verweildauer von Gästen und zu Mehreinnahmen bei.

Philips Lighting für Sportstätten

Philips Lighting hat mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Beleuchtung von Sportstätten und bietet professionelle Lösungen für sämtliche Bereiche von Stadien und Sporthallen: vom Spielfeld über die Tribünen, Aufenthaltsbereiche und Fassaden bis hin zu gartenbaulichen Spezialleuchten, die das Wachstum und damit die Erholung des Spielfeldrasens beschleunigen. Aktuell sind weltweit über 65 Prozent aller bedeutenden Sportstätten und 55 Prozent der großen Fußballstadien mit Lichttechnologie von Philips ausgestattet.

Video zum neuen Stadion von Atletico Madrid:

https://youtu.be/2kQnOYTPhzw

