TIROLER TAGESZEITUNG: Leitartikel vom 14. Oktober 2015 von Gabriele Starck - Wunderwuzzi für Medizin-Uni gesucht

Innsbruck (OTS) - Noch war es keinem der Medizin-Rektoren vergönnt, eine weitere Amtszeit dranzuhängen. Auch Helga Fritsch wird sich schwertun. Dafür sind in den vergangenen Jahren zu viele Baustellen unerledigt geblieben.

Es war der bestmögliche Ausweg aus dem Dilemma. Dass Rektorin Helga Fritsch kurz vor der Senatssitzung am Mittwoch ihren Antrag auf Wiederbestellung zurückzog, hat ihr den Gesichtsverlust erspart und die Medizin-Uni vor weiterem Schaden bewahrt. Denn nun muss Fritsch daran interessiert sein, in den kommenden Monaten etwas weiterzubringen, will sie die Stimmung wieder zu ihren Gunsten drehen.

Doch mit einer Befriedung nach innen ist es nicht getan. Auch wenn Land und Klinik sehr zurückhaltend, ja geradezu vornehm auf die (Nicht)-Entscheidung an der Medizin-Uni reagieren, ist das Verhältnis zwischen den einander auf Gedeih und Verderb ausgelieferten Institutionen zuletzt nicht nur wieder abgekühlt, sondern gefroren. Das liegt zum einen an der nach wie vor zur Schau getragenen Überheblichkeit, mit der die jeweiligen Rektoren dem Land begegneten und begegnen – öffentlich derzeit am deutlichsten sichtbar, wenn es um die Medical School geht. Dabei ist die Einstellung „Wir unterstehen dem Bund, das Land hat uns gar nichts zu sagen“ ein diplomatisches Eigentor. Tilmann Märk als Rektor der Stammuniversität beweist, wie man sich das Land zum Freund und Verbündeten macht. Zudem müssen sich Fritsch wie auch ihre Unterstützer und Herausforderer bewusst sein, dass kein Uni-Rat jemanden gegen den Willen der Landesregierung zum Rektor wählt – selbst wenn das Land da null Mitbestimmungsrecht hat.

Entscheidend für die Verärgerung ist allerdings die Zögerlichkeit des Rektorats, die Baustellen anzugehen. Und hier schließt sich der Kreis, denn genau das hätte Fritsch am Mittwoch Uni-intern die Wiederbestellung gekostet. Die Ignoranz, mit der seit Jahren das Problem an der Pathologie schöngeredet wurde, hinausgezögerte Strukturbereinigungen, halbherzige oder zu späte Ausschreibungen etc. schwächen die Medizin-Uni zunehmend. Da wollte die Mehrheit zuletzt nicht länger zuschauen.

Zum Trost für bisherige und künftige RektorInnen: Um die Innsbrucker Medizin-Uni endlich in den Griff und auf die Überholspur zu bringen, braucht es jemanden, der nicht nur Forscher, sondern auch Manager ist. Jemanden, der intern die Fäden in der Hand hält und auf ein großes Netzwerk im Land, im Bund und in der internationalen Scientific Community zurückgreifen kann. Jemanden, der sich uneingeschränkten Respekt bei den mächtigen Professoren verschafft und sich endlich einmal auf sein Vizerektoren-Team verlassen kann. Die Eier legende Wollmilchsau eben. Doch die gibt es noch nicht.

