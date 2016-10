Berlakovich: Kooperation mit Visegrad-Staaten ja, Beitritt nein!

Gute Beziehungen zu Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei auch ohne „Beitritt“

Wien (OTS) - „Wir haben durchaus gute Beziehungen in verschiedensten Bereichen zu den Visegrad-Staaten, aber die Frage eines Beitritts Österreichs stellt sich nicht“, erklärte ÖVP-Abgeordneter DI Nikolaus Berlakovich zu einem entsprechenden Antrag der FPÖ heute, Donnerstag, im Nationalrat.

„Besonders im wirtschaftlichen Bereich gibt es beste Beziehungen zu den Visegrad-Vier“, betonte der ÖVP-Mandatar. So seien die heimischen Exporte nach Polen zuletzt um über acht Prozent gestiegen. Auch Tschechien und Ungarn gehörten traditionell zu den stärksten Handelspartnern Österreichs, die Ausfuhren dorthin seien höher als etwa nach Großbritannien. „Auch im Bereich der Gesundheitsversorgung, des Infrastrukturausbaus und in der Landwirtschaft gibt es viele gute Kooperationen“, so Berlakovich.

Aber für die gute Zusammenarbeit mit diesen Staaten brauche es keinen Visegrad-Beitritt, zumal, so Berlakovich, „die Visegrad-Gruppe nichts ist, dem man beitreten kann, wie der EU“. Es handle sich vielmehr um eine informelle Gruppe und eben um keine Organisation, der man einen Brief oder Antrag schicken könnte.

„Auch bei der Bewältigung der Flüchtlingsprobleme brächte ein Beitritt zur Visegrad-Gruppe nichts“, so der ÖVP-Abgeordnete. Außenminister Kurz habe in guter Kooperation mit den hauptbetroffenen Ländern für die Schließung der Balkan-Route gesorgt und damit zu einer deutlichen Beruhigung der Lage beigetragen. Der österreichische Außenminister habe sich damit bei der Bewältigung der Migrationskrise als treibende Kraft innerhalb der EU erwiesen, mit immer mehr Zustimmung – und das durchaus nicht nur in den vier Visegrad-Ländern.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at